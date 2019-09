Familienfest in Bad Essen zum 175. Geburtstag des CVJM CC-Editor öffnen

Der Kinderchor der evangelischen Kirchengemeinde eröffnete unter der Leitung von Martin Stindt das Geburtstagsfest. Foto: Helge Holz

Bad Essen. Am 6. Juni 1844 - also vor nunmehr 175 Jahren - gründete sich der Weltverband des Vereins der christlichen jungen Menschen, der CVJM. Grund genug dieses Jubiläum auch im Ortsverband von Bad Essen groß zu feiern. Wie gut, dass die hiesige Ortsgruppe ihre Feier auf den noch nicht so verregneten Samstag gelegt hatte.