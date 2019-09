DRK-Flohmarkt in Wittlage zieht kurzerhand in Trockene um CC-Editor öffnen

Der Flohmarkt im Begegnungsraum des DRK-Sozialzentrums Wittlage – geschützt vor Regen. Foto: Eckhard Grönemeyer

Wittlage. Wettermäßig lief es nicht gut mit dem Herbst-Flohmarkt beim DRK-Sozialzentrum in Wittlage. Aufgrund des anhaltenden Regenwetters wurden am Sonntag die Flohmarkt-Stände kurzerhand in den leergeräumten Begegnungsraum und die angrenzenden Fahrzeughallen verlegt.