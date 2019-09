Bauarbeiten an B 65 und L 85 in den kommenden Monaten CC-Editor öffnen

Die L 85 zwischen Wehrendorf und Bohmte wird saniert. Foto: Oliver Krato

Bad Essen/Bohmte. In den nächsten Monaten bis April kommenden Jahres wird es in der heimischen Region zu Verkehrsbehinderungen kommen. Der Grund: Sanierungsarbeiten an der Bundesstraße 65 und der Landesstraße 85 zwischen Wehrendorf und Bohmte.