Lockhausen. Jedes Jahr im Herbst gibt es einen Tag, den sich Bad Essener Erstklässler – oder eher wohl deren Eltern – im Kalender dick anstreichen: der Apfelpflücktag auf Schloss Ippenburg. Dieser Tage war es wieder so weit und mehrere Dutzend fröhliche Kinder stürmten Park und Wiesen rund ums Schloss, um Äpfel zu sammeln, die bei Lammersiek zu köstlichem Saft verarbeitet werden.

Die drei ersten Klassen mit ihren Lehrerinnen Carolin Bruns, Katja Veenhuis und Urthe Schmieling und zahlreichen Eltern waren früh unterwegs: Schon vor neun Uhr wurden sie von Jürgen Frieler, der seit vielen Jahren gemeinsam mit Viktoria von dem Bussche, Siegfried Schröder und Dirk Brüggemann die Apfelaktion organisiert, zu den besten Pflück- und Leseplätzen geführt. Etwa zur Schweinewiese, wo heute keine Schweine mehr weiden, dafür aber zahlreiche Apfelbäume stehen. Oder zum Küchengarten, wo vor allem die Bäume aus der Schweizer Lubera-Obstbaumzucht reichlich tragen. Hier wurde in Eimer gesammelt, was im Gras lag und was Frieler mithilfe eines Seiles vom Baum schütteln ließ – wobei dank des kindlichen Temperaments auch einmal der eine oder andere Zweig mitgeerntet wurde.

Zwischendurch blieb Zeit für ein zünftiges Frühstück, für das Familie von dem Bussche den heute während der Festivals als Restaurant genutzten renovierten alten Pferdestall zur Verfügung stellte.



Und was passierte mit der Ernte? Immerhin brachte die Aktion in diesem aufgrund des Dürresommers allenthalben schlechten Apfeljahr einen Ertrag von 680 Kilogramm Äpfeln. Nun, der überwiegende Teil wurde von hilfreichen Eltern in die Fruchsaftmosterei Lammersiek verbracht, wo aus den süßen Früchtchen ebenso süßer Saft gekeltert wird. Dabei ist es für Lammersiek-Chefin Claudia Himmelstoß Ehrensache, der Grundschule den Saft zum Lohnmostpreis zu überlassen, sodass die Schüler übers Jahr ein leckeres, gesundes und noch dazu günstiges Getränk erhalten.



Ein kleiner Teil indes wurde schon vor Ort verarbeitet, und zwar arbeitsteilig. Während die einen die Äpfel verlasen und die makellosen Früchte in grobe Stücke schnitten, war eine zweite Gruppe damit beschäftigt, diese Stücke mit der Obstmühle weiter zu zerkleinern – vor allem das Drehen der Kurbel war bei den Schülern sehr beliebt.

Die dritte Gruppe schließlich erstellte an der Obstpresse aus der Maische Apfelsaft, naturtrüb. Und so lernten die Kinder ganz nebenbei und im Kleinen, was im Großen in der Kelterei passiert und wie aus dem Apfel Saft wird. Das Beste, was aus einem Apfel werden kann. Oder etwa nicht?