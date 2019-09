Lintorf. Das Infomobil der Jägerschaft Wittlage und dessen ehrenamtliche Mitarbeiter ermöglichten den Kindern der Klasse 1c der Grundschule Lintorf, Wald- und Umweltpädagogik im Klassenzimmer und im Wald direkt vor Ort und zu erleben.

Joachim Drengk, passionierter Jäger aus Bad Essen-Linne und Betreuer des Infomobils, hat die Kinder der 1c zum Beobachten und Erforschen der Waldtiere eingeladen. Nach einer kurzen Vorstellung und Einführungsphase in der Klasse zusammen mit seinem Stofftier-Kollegen Fritz, dem Spatz, ging es in den Wald oberhalb der Schule.

Den Wald entdecken

Dort konnten die jungen Teilnehmer an drei spannenden Waldstationen die heimische Tier- und Pflanzenwelt aus nächster Nähe erleben. „Mit unseren Lernstationen ermöglichen wir den Kindern ein unmittelbares Entdecken des Waldes und dessen Bewohnern. Auf diese Weise machen Lernen und Verstehen viel mehr Spaß“, so Drengk. Bei der Betreuung der Stationen bekam der Jäger tatkräftige Unterstützung von seiner Familie.

Sohn Christian, ebenfalls Jäger, mit Jagdhund Nika betreute eine Station, an der die Kinder mithilfe von Ferngläsern die im Wald versteckten Tiere wie Rehkitz, Fuchs, Hase und Eichhörnchen entdecken und mehr über ihre Lebensweisen erfahren konnten.

Welche Arten von Tierspuren es gibt, wurde an einer weiteren Station erklärt. So waren hier zum Beispiel Losung, Nagespuren oder eine Abwurfstange zu entdecken. Die Kinder suchten mit Begeisterung auf leisen Sohlen die ausgelegten Fährten und bestimmten anschließend das passende Wildtier dazu.



Wie können sich Tiere tarnen?

Joachim Drengk betreute eine weitere Station und erläuterte den Erstklässlern die unterschiedlichen Tarnfähigkeiten der Tiere in Feld und Wald und wie schwer diese manchmal in der Umgebung zu entdecken sind. Hier lernten die Kinder beispielweise, wie sich das Hermelin mit seinem Winterfell bestens einer weißen, schneereichen Umgebung anpasst. In Form eines Versteckspiels mit Tarn- und greller Warnkleidung konnten die Kinder selbst erfahren, auf welche Art das Tarnen im Wald am besten funktioniert.



Lernstation Tarnen: Joachim Drengk erklärt den Erstklässlern, wie sich Tiere in Wald und Feld am besten ihrer Umgebung anpassen.

„Es ist wichtig, dass Kinder den Wald und seine Bewohner kennenlernen. Draußen in der Natur zu lernen, finden die Kinder super. Dieses Projekt ermöglicht ein spielerisches Erkunden des Waldes“, so die begeisterte Klassenlehrerin Annika Zimmeck.

Infomobil der Jägerschaft

Zum Schluss der Entdeckungstour brachten die zahlreichen Präparate im Infomobil der Jägerschaft die Kinder zum Staunen. Hier hatten sie noch einmal die Möglichkeit, Fragen zu den Wald- und Feldbewohnern zu stellen. So lernten sie, dass Waschbären mit ihren fingerartigen Pfoten Mülltonen öffnen können und so auch dort auf Nahrungssuche gehen. Als bleibende Erinnerung erhielten die Kinder ein Malbuch der heimischen Tierwelt, Buntstifte, einen Stundenplan und ein Wildtier-Radiergummi.

Die Klasse 1c mit ihren Waldbetreuern nach erfolgreicher Entdeckungstour:

Joachim Drengk ist einer von 100 ehrenamtlichen Jägern und Anglern des Projekts "Erlebnis Natur". Sie entwickeln in diesem landesweiten niedersächsischen Projekt eigene Umweltbildungsveranstaltungen und führen diese selbständig durch. Hierbei wurden die Teilnehmer der Qualifizierungsinitiative an zwei Wochenendseminaren in Theorie und Praxis geschult und intensiv auf die Aufgaben in der Schule vorbereitet.

An diesem Morgen im Wald ebenfalls mit dabei war Franziska Zumbrägel, Leiterin des regionalen Umweltzentrums Oldenburger Münsterland in Cloppenburg, wo die regionalen Schulungsveranstaltungen stattfanden. Sie begleitete die ehrenamtlichen Jäger und Angler der Region bei ihren Unterrichtsprojekten und stand für Fragen sowie Ergänzungs- und Verbesserungsvorschläge zur Verfügung.

Viele sind mit im Boot

Hinter der Qualifizierungsoffensive "Erlebnis Natur" stehen die drei anerkannten Naturschutzverbände Landesjägerschaft Niedersachen als Projektträger, Anglerverband Niedersachen und Sportfischverband im LFV Weser-Ems als Projektpartner, die gemeinsam mit dem Lüneburger Umweltbildungszentrum SCHUBZ und sechs weiteren Umweltbildungs- oder Waldpädagogikzentren Niedersachsens Mitglieder in der Umweltbildung schulen. "Erlebnis Natur" wird von der Niedersächsischen Bingo Umweltstiftung gefördert und mit Eigenmitteln der Verbände ermöglicht, so dass alle Angebote für die Schulen kostenfrei stattfinden. Auf diesem Wege bringt "Erlebnis Natur" motivierte Fachleute aus Natur und Umwelt mit Pädagogen und Grundschülern aus ganz Niedersachsen zusammen.

Qualifizierungszertifikate

Ein abschließendes Highlight für die Ehrenamtlichen bildet die Einladung zur Ausstellung “Pferd & Jagd“ nach Hannover. Dort sollen am 7. Dezember den erfolgreichen Jägern und Anglern durch den niedersächsischen Kultusminister ihre Qualifizierungszertifikate überreicht werden.