An der Waage bei Lammersiek (von links): Julia Horn, Ulrike Kunter, Alexandra Claus und Thomas Uhlen (rechts) vom Kindergarten-Verein freuen sich zusammen mit Claudia Himmelstoß (Vierte von links) und dem Nachwuchs auf jede Menge Obst. Foto: Sascha Koch

Bad Essen. Äpfel und Birnen können derzeit in der Mosterei Lammersiek in Bad Essen zu Gunsten des Kindergartenvereins Bad Essen gespendet werden. Die Abgabe kann während der regulären Öffnungszeiten erfolgen, für Birnen am Montag und Dienstag, für Äpfel von montags bis donnerstags jeweils von 14 bis 18 Uhr.