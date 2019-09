Die Promenade an der Marina Bad Essen. Foto: Eckhard Grönemeyer

Bad Essen. Die Uferpromenade und die Marina am Mittellandkanal sind ein Anziehungspunkt für Gäste und Einheimische gleichermaßen. Es gibt dort auch Sitzmöglichkeiten an den Stufen zum Wasser. Im Hafenbecken liegen während der Saison zahlreiche Boote, verbunden mit dem Markenzeichen „Wohnen am Wasser“. Was die Stimmung einzig trübt, sind Ruhestörungen, vereinzelt Sachbeschädigungen und Verschmutzungen.