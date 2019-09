Ortstermin am "Langen Kreuz" in Harpenfeld mit drei grünen Kreuzen. Im Bild (von links): Michael Makoschey, Lothar Koch, Anna Schlukat, Annette Carls, Carsten Fricke und Simone Egli-Kroll. Foto: Karin Kemper

Bad Essen. "Wenn die grünen Kreuze auf den Äckern in Nähe der Straßen stehen, wird sich so mancher fragen, was das denn wohl soll", da ist sich Anna Schlukat, Vorsitzende des Ortslandvolks Bad Essen, sicher. Sie erläutert beim Aufstellen in Nähe des "Langen Kreuzes" in Bad Essen-Harpenfeld, dass die Kreuze nicht für bestimmt Höfe stehen, sondern ein Symbol sind.