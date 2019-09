Zum zweiten Mal "Einfach nur Singen!" in Bad Essen CC-Editor öffnen

Foto: Karin Kemper

Bad Essen . Schon bei der Premiere war es versprochen, dass es im Herbst in Bad Essen auf Bührmanns Diele wieder heißen sollte "Einfach nur singen". Die Premiere, die auf die Idee von Karin Bührmann zurückgeht, hatte allen offenbar Spaß gemacht. Und so ist es nun am Donnerstag, 26. September 2019, 19.30 Uhr soweit. Es heißt "Bühne frei" für die zweite Auflage.