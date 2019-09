Bad Essen. Zum Freitag, 27. September 2019, 20 Uhr, lädt der Kunst- und Museumskreis Bad Essen zu einer neuen Ausstellung in den Schafstall an der Bergstraße nach Bad Essen ein. Unter dem Motto „Bilder und Bilder über Bilder“ wird Gerhard Ausborn einige seiner Werke dort präsentieren.

Musikalisch wird die Ausstellungseröffnung mit einer Cello-Performance von Willem Schulz umrahmt. Gerhard Ausborn wurde 1933 in Hamburg geboren, wo er an der Hochschule für Bildende Künste studierte. Anschließend verbrachte er mehrere Jahre in Paris, in denen er sich intensiv mit den Werken alter Meister und der klassischen Moderne befasste.

Allererste Ausstellung im Schafstall

1987 begann der Kunst- und Museumskreis Bad Essen seine Ausstellungstätigkeit im Schafstall mit Werken von Gerhard Ausborn, zehn Jahre später schloss sich eine weitere Ausstellung seiner Arbeiten an, in denen er die Eindrücke seiner ausgedehnten Reisen verarbeitete.

Überraschende Kompositionen

Gerhard Ausborn variiert das Thema Natur und Kunst auf eine ihm ganz eigene Art. Seine Kenntnis der Geschichte der Malerei, verbunden mit den vielen inneren Bildern, die er auf seinen zahlreichen Reisen in Europa, Amerika, Asien und Afrika gesammelt hat, ergeben immer wieder überraschende, neue Kompositionen. Seine souveräne Maltechnik ermöglicht ihm kühne Verbindungen von abstrakten Elementen mit raffinierten Paraphrasen bekannter Werke aus der Kunstgeschichte. Seine Farben sind ausgewogen und harmonisch abgestimmt nach einem klaren Konzept für jedes Bild.

Deutung des Augenblicks

Gerhard Ausborn stellt dem Betrachter die Welt nicht so vor Augen, wie er sie im Augenblick erlebt – er deutet sie vielmehr über den kurzen Moment des Kennenlernens hinaus, verweist zeichenhaft auf ihre Traditionen und charakteristischen Strukturen. Oft breitet er in einem Bild unterschiedliche Aspekte des Gesehenen aus, als zeitlose Interpretation einer Landschaft oder einer Stadt, eines untergegangenen Reiches oder einer sich schnell verändernden Gegenwart.

Nach der Vernissage kann die Ausstellung bis zum 3. November 2019 donnerstags bis sonntags im Schafstall Bad Essen besucht werden. Der Eintritt ist frei.