Dielingen. Personelle Wechsel wird es demnächst im Vorstand des Spielmannszuges Reiningen-Dielingen auf der Mitgliederversammlung geben. Der musikalische Leiter Lothar Frye aus Bad Essen und Geschäftsführer Dirk Kreyenhagen aus Dielingen werden in ihren Ämtern nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung stehen. Beide haben jahrelange Vorstandsarbeit geleistet.

Lothar Frye begann seine musikalische Ausbildung 1955 im Spielmannszug „Hubertus“ in Osnabrück. Anschließend wechselte er 1957 zum Spielmannszug Osnabrück-Haste, wo er als musikalischer Leiter und für die Nachwuchsausbildung tätig war. An der Landes-Musikakademie in Heek hat er den qualifizierenden Lehrgang für die Laienmusik in Nordrhein-Westfalen „Dirigent im Spielleutekorps Qualifikationsstufe C3" 2001/2002 erworben.

Für Nachwuchsarbeit engagiert

Ende 2003 begann Frye beim Spielmannszug Reiningen-Dielingen, um den Spielleuten den „Großen Zapfenstreich“ beizubringen. Daraus entwickelte sich eine jahrelange Zusammenarbeit.Er übernahm die musikalische Leitung von Dirk Kreyenhagen und setzte sich in der Folgezeit sehr für die Nachwuchsarbeit ein. Er forcierte die Umstellung auf C-Flöten und die Anschaffung von Mallets im Schlagwerkbereich (wie Marimba oder Xylophon). Erfolgreiche Konzerte konnten somit aufgeführt werden.

Lothar Frye war zusätzlich viele Jahre als Wertungsrichterobmann im Niedersächsischen Musikverband tätig, ist bis heute Wertungsrichter der BDMV (Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände) und seit 1990 im Vorstand des Kreismusikverband Osnabrücker Land als Fachleiter für Spielleute tätig.

33 Jahre im Vorstand

Dirk Kreyenhagen begann seine musikalische Laufbahn 1978 im Spielmannszug Reiningen-Dielingen. Bereits 1986 übernahm er die musikalische Leitung bei den Spielleuten und war somit 33 Jahre lang im Vorstand des Vereins tätig. Er bildete sich über Lehrgänge beim damaligen Verband der Fanfaren- und Tambourcorps NRW (heute Landesmusikverband NRW) weiter und konnte 1989 die C1 Prüfung mit Erfolg bestehen. Bis Ende 2003 war er für die musikalische Ausrichtung des Vereins zuständig. Später war er stellvertretender musikalischer Leiter und für die organisatorischen Abläufe im Verein zuständig, bevor er 2010 die Geschäftsführung im Spielmannszug übernahm.

Die größten gemeinsamen Erfolge mit allen Spielleuten waren: 2013 das Bundesmusikfest in Chemnitz mit dem 2. Platz in der Traditionsklasse (Deutscher Vizemeister) sowie 2019 das Bundesmusikfest in Osnabrück mit dem 1. Platz in der Traditionsklasse ( Deutscher Meister).

Beide setzten sich auch sehr für die Auslandsfahrten im Jahr 2012 nach Dänemark, 2015 nach Bolbec in Frankreich und 2019 in die Stemweder Partnergemeinde Lardy in Frankreich ein.