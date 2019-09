Ako mit der ihm vertrauten Menschenwelt: Doris und Dieter Hoppe aus Linne und Oma Anneliese. Foto: Martin Nobbe

Bad Essen. Der Labrador Ako ist an sich ein eher altersmilder Hundesenior, der mit seinen 9 Jahre (entspricht in etwa 63 Menschenjahre) meistens die Ruhe in Hundegestalt ist. Wenn auch nicht immer, denn es gibt durchaus noch Situationen, die sein Temperament entfachen.