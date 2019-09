Hochkonzentriert probt der Ten-Sing-Chor zusammen mit seiner Chorleiterin Lisa für den großen Auftritt. Foto: Tim Henrichs

Bad Essen. Ein ganzes Jahr haben die Sängerinnen und Sänger des Jugendchors „Ten Sing“ die kommende Bühnenshow für ihr Konzert am Samstag erarbeitet – Stück für Stück und in kleinen Schritten. Dafür haben sie sich ein breites Repertoire an Pop-Songs angeeignet und auch eine eigene Tanzchoreografie sowie ein kleines schauspielerisches Drama ausgearbeitet.