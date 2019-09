Die Radfahrer machen sich auf die zwei Kilometer lange Strecke. In einer Stunde wollen sie so viele Runden wie möglich zurücklegen. Foto: Cornelia Müller

Bad Essen. Jedes Jahr richtet die Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Lintorf einen Sponsorentag zugunsten ihrer Jugendarbeit aus – immer abwechselnd in einer der fünf Ortschaften der Kirchengemeinde. Dieses Jahr war Dahlinghausen an der Reihe und die Veranstaltung fand auf dem Hof Klausing an der Schröttinghauser Straße statt. Seit 25 Jahren gibt es jetzt den Verein für missionarische Jugendarbeit (VfmJ). Der Förderverein finanziert eine Diakonenstelle in der Kirchengemeinde Lintorf.