Wittlage. Gut 80 Besucher kamen zur zweiten „Wittlager Mahlzeit“ – damit mehr als erhofft. Bei der Auftakt-Veranstaltung waren viele Ehrengäste gekommen. Die Besucher hatten bei dieser Veranstaltung insgesamt 446,50 Euro gespendet, eine wertvolle Hilfe, um die weiteren Mittagsmahlzeiten zu finanzieren, betonte stellvertretender DRK-Ortsvereinsvorsitzender Günter Harmeyer.

Bei der zweiten „Wittlager Mahlzeit“ im DRK-Sozialzentrum an der Lindenstraße in Wittlage gab es Steckrübeneintopf. Mit einem Augenzwinkern wird die Rübe auch als die norddeutsche Annanas bezeichnet. DRK-Koch Hermann Pannenborg hatte für mehr als 70 Liter Eintopf große Mengen an Frischgemüse verwandt, so 10 Kilo Kartoffeln, 8 Kilo rote Rüben, 10 Kilo Steckrüben, 3 Kilo Kassler, 3 Kilo Schweinefleisch, 1,5 Kilo geräucherter Speck, jeweils 8 Kilo Sellerie und Zwiebeln, Brühe, Gewürze und Petersilie. Zum Essen gab es zusätzlich Brühwürstchen und Nachschlag – reichlich.

Es gab zudem Sprudelwasser, Brot, Kaffee und Äpfel aus heimischen Anbau. Insgesamt haben sich für die Gemeinschaftsaktion 60 freiwillige Helferinnen und Helfer, vorwiegend aus den hiesigen Kirchengemeinden zur Mitarbeit erklärt. Jeweils zehn Freiwillige helfen beim Vorbereiten des Gemüses, der Tischdekoration, beim Auftragen und beim Abwaschen. Diese Arbeitsleistung verdient Anerkennung. Bei den Gästen der „Wittlager Mahlzeit“ wird auf Dauer angestrebt, dass nicht nur das schnelle Essen angeboten wird, sondern auch das Tischgespräch mit den Nachbarn in einer offenen Atmosphäre. Einige Besucher hatten einen Tuppertopf mitgebracht, um eine weitere Mahlzeit mit nach Hause zu nehmen. Dies ist gegen eine Spende möglich.



Flohmarkt am 29. September

Der nächste Termin ist nicht mehr fern. Der DRK-Ortsverein Bad Essen organisiert auf dem Freigelände des DRK-Sozialzentrums in Wittlage am Sonntag, 29. September, in der Zeit von 11 bis 18 Uhr einen Flohmarkt für nicht gewerbliche Standbetreiber. Anmeldungen für einen Standplatz nimmt ab sofort DRK-Marktverantwortliche Margot Appelt unter Telefon 0157 33888867 entgegen. Die Standplätze sind kostenfrei. Interessenten werden in der Reihenfolge der Anmeldung berücksichtigt.

Der DRK-Ortsverein Bad Essen bietet an diesem Sonntag gegen eine Spende ein leckeres Mittagessen an. Der Frühjahrsflohmarkt auf dem DRK-Gelände in Wittlage fand eine gute Resonanz und alle Standplätze waren belegt, so dass einigen Interessenten abgesagt werden musste.