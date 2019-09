Bad Essen. Die Cittàslow-Bewegung feiert in diesem Jahr ihren 20ten Geburtstag – und in Bad Essen stehen am kommenden Wochenende die „Slow-Tourismus“-Tage an, zu denen unter anderem ein „Slow-Food“-Koch erwartet wird und bei denen der am Sonntag stattfindende Cittáslow-Landmarkt den Abschluss, aber auch den Höhepunkt bilden soll. Aber wie hängt das alles nochmal genau zusammen und was bedeutet es?

Unsere Redaktion hat sich auf die Suche gemacht nach den Basisinformationen und hat ein kleines Wörterbuch zum Mitreden für das kommende Wochenende zusammengestellt:

Stichwort: Slow Food

Alles begann Ende der 80er Jahre in Rom: Als in der Nähe der Spanischen Treppe inmitten historischer Gebäude eine Mc-Donald’s-Filiale eröffnen sollte, gingen die römischen Gastronomen in den Protestmodus. Italienische Pasta statt immergleiche Allerweltshamburger, lautete das Motto eines großen und medienwirksam veranstalteten Protestkochens zur „Rettung regionaler Küchentraditionen“. Das war ein solcher Erfolg, dass drei Jahre später – 1989 – Delegierte aus 12 Ländern in Paris das Netzwerk „Slow Food International“ gründeten. Regionale Produkte vor Ort zu verarbeiten, anstatt Massenware durch die halbe Welt zu fahren, ist beispielsweise eine der Ideen der Bewegung. Längst geht es nicht mehr nur um Widerstand gegen Fast-Food-Ketten, sondern um nachhaltigen Genuss und sanften Anbau. Heute hat Slow Food eigenen Angaben zufolge weltweit etwa 100000 Mitglieder, die in 1500 lokalen Gruppen aktiv sind. Sitz des Vereins ist Bra im Piemont (Italien). Nationale Vereine gibt es in den USA, Deutschland, Italien, Japan, der Schweiz, Südkorea und in Kenia.



Stichwort Cittàslow

Zuerst das Wichtigste: Weil es sich um eine italienische Bewegung handelt, muss das C am Anfang wie ein „Tsch“ gesprochen werden, während das Slow dem Englischen entstammt und einfach „Langsam“ bedeutet. Gesprochen wird es also: „Tschitta Slou“. Das „Slow“ versteht sich als direkter Gegenpol zu den üblichen Innenstädten der großen Metropolen: Anstatt die immergleichen Ableger von großen Ketten zu präsentieren – also Fast-Food-Restaurants oder Kaffeeketten ebenso wie rasant wachsende Modeketten –, setzen Cittàslow-Städte auf Eigenständigkeit und Nachhaltigkeit. Also, zum Beispiel: Auf Gastronomen, die auf regionale Produkte setzen und auf Einzelhändler statt Massenware.

Doch geht Cittàslow noch weiter: Wer in diesem Netzwerk Mitglied werden will, muss eine recht umfangreiche Checkliste an Kriterien erfüllen. Eine Cittàslow-Gemeinde darf nicht mehr als 50 000 Einwohner haben und keine Provinz- oder Bezirkshauptstadt sein. Sie muss nachweisbar aktiv sein in Sachen Verkehr, Umwelt, Nachhaltigkeit und Kultur, sozialer Zusammenhalt, Gastfreundschaft, behutsame Stadterneuerung, der Entwicklung bzw. Integration auch von älteren Menschen und landschaftlicher Qualität. Dies und mehr wird nach einem Punktesystem bewertet.

Gegründet wurde diese Initiative vor genau 20 Jahren als ein Ableger der „Slow Food“-Bewegung im italienischen Orvietto. Bad Essen ist erst seit 2016 mit dabei im Netzwerk und somit noch eine der frischer aufgenommenen Städte und Gemeinden. Aktuell dürfen sich in Deutschland 21 Städte mit der Schnecke als Logo schmücken. Den Anfang hatte im Jahr 2001 Hersbruck in Mittelfranken als erste Stadt in Deutschland gemacht, gefolgt von Waldkirch im Breisgau. Weltweit sind mehr als 240 Partner in 30 Ländern Teilnehmer des Cittaslow-Netzwerks. Dieses soll noch weiter wachsen. Aber, natürlich: Schön langsam.

Stichwort Slow Tourismus

Von Japanern oder Amerikanern wird gerne behauptet, sie erlebten ganz Europa binnen drei Tagen: Madrid, Paris, Rom, Berlin, immer rasch mit dem Flieger von Stadt zu Stadt, aussteigen, Fotos machen, weiterfliegen. Der „Slow Tourismus“ propagiert das gegenteilige Konzept, wobei es mehr um Haltung geht als um die aktuelle Reisegeschwindigkeit. Eindrücke bewusst aufnhemen, sich Zeit nehmen, genießen, lieber mehr Zeit an einem Ort verbringen als viele Orte in wenige Zeit zu packen, darum geht es. Stattdessen: Intensives Erleben im selbstbestimmten Tempo. Jedoch handelt es sich beim „Slow Tourismus“ mehr um eine Philosophie denn um eine Initiative. So gibt es noch keinen entsprechenden Verband oder ähnliches. Wohl aber gibt es einen Lehrstuhl: Die in Heide/Holstein sitzende „Fachhochschule Westküste“ hat mit dem Institut für Management und Tourismus (IMT) eine der ersten wissenschaftlichen Abteilungen in Europa hierfür.