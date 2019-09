Gemeindefest und Sponsorentag in diesem Jahr in Dahlinghausen CC-Editor öffnen

Foto: Sandra Barthold

Lintorf. Am Sonntag, 15. September, findet das Gemeindefest mit Sponsorentag der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Lintorf statt. Der Veranstaltungsort zieht dabei in jedem Jahr wechselnd „über die Dörfer“, also die fünf Ortschaften der Kirchengemeinde. In diesem Jahr startet der Tag in Dahlinghausen auf dem Hof Rudolf Klausing.