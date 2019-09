Laway überzeugt in Bad Essen mit plattdeutschem Tiefgang CC-Editor öffnen

Rund 100 Besucher kamen zum Konzert der Friesenfolker Laway am vergangenen Sonntag in die Nikolaikirche Bad Essen. Foto: Martin Nobbe

Bad Essen. Die Friesenfolker von "Laway" gastierten am Sonntag in der evangelisch-lutherischen St. Niokolaikirche in Bad Essen. Das Konzert wurde für das Publikum zu einem echten Hörerlebnis.