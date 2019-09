Lübbecke. Der 450. Blasheimer Markt wurde auch 2019 wieder zum Besuchermagnet.Prominenter Gast von Bürgermeister Frank Haberbosch beim Empfang der Stadt war der früherere Bundesaußenminister und Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD).

Unter den Ehrengästen befand sich auch Bad Essens Bürgermeister Timo Natemeyer, der damit den Haberbosch-Besuch auf dem Historischen Markt erwiderte.

Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Haberbosch unterhielt Sigmar Gabriel mit launigen Worten die 500 Zuhörer im Zelt von Meier's Deele und zog das Publikum in seinen Bann. Am Ende gab es reichlich Beifall und vom Bürgermeister als Geschenk eine Barre-Edition, die eigentlich erst ab Oktober erhältlich sein wird. Danach trug sich der Politiker in das Goldene Buch der Stadt Lübbecke ein.

Gabriel forderte in seiner Rede zum Zusammenhalt auf und warnte, dass Europa aufpassen müsse, um nicht im Vergleich zu China und den USA an Einfluss zu verlieren.Die weitaus meisten Menschen in Deutschland seien vernünftig, und an sie müsste sich Politik deutlicher wenden.

Mit Blick auf die heutige Lage Deutschlands in Europa und der Welt sei Optimismus gefragt, Probleme lösen zu können. Für den Bierfaßanstich benötigte der Ex-Außenminister drei Schläge. Danach wurde der "BlaMa" seinem Ruf als eines der besten und größten Volksfeste in Ostwestfalen einmal mehr gerecht.