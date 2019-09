Wittlage. Unter anderem beim historischen Markt und dem Hafenfest ist der DRK-Ortsverein Bad Essen zuletzt im Einsatz gewesen. Das waren zwei von 17 geleisteten Sanitätsdiensten, die bei der Jahreshauptversammlung jetzt ausgewertet wurden. Dabei hat sich gezeigt, dass sich die Helfer künftig noch stärker mit dem Thema "Gaffer" auseinander setzen müssen.

Während an den ersten beiden Markttagen in Bad Essen nur kleinere Schürf- und Platzwunden versorgt und in einem Fall ein Marktbesucher dem Regel-Rettungsdienst übergeben wurde, gab es am letzten Markttag bedingt durch das drückend-warme Wetter vier Marktbesucher mit kurzzeitiger Kreislaufschwäche und eine Akut-Wespenallergie mit Risiko-Notfalleinsatz.

Genügend Flüssigkeit wichtig

Stellvertretende DRK-Bereitschaftsleiterin Melanie Sälter hob hervor, dass die Sanitätsgruppe bei den Veranstaltungen nicht nur präsent, sondern auch mehrfach zur Hilfeleistung angefordert worden sei. In der Rückschau sei es wichtig darauf hinzuweisen, dass besonders kreislaufgefährdete Besucher ausreichend Flüssigkeit bei der Teilnahme an Volksfesten zu sich nähmen. Um eine Dehydration und dadurch bedingt eine kurzzeitige Kreislaufschwäche zu vermeiden, sollte an heißen Tagen eine Wasserflasche für den Trinkbedarf mitgeführt werden.

Zu vier Fällen mit Dehydration seien die DRK-Teams am letzten Markttag angefordert worden. Nachdem die Betroffenen eine Weile im Schatten gesessen und etwas Wasser zu sich genommen hätten, habe sich der Blutdruck stabilisiert. Dies sei ein Alarmzeichen für den Betroffenen, sich künftig nicht zu überfordern.

Nicht die Handys zücken

Für die DRK-Sanitätskräfte gilt es, das Persönlichkeitsrecht von Hilfebedürftigen zu schützen, etwa wenn Personen wegen eines Schwächeanfalls am Boden liegen. Die geschulten DRK-Sanitätsteams bitten in einem solchen Fall die umstehenden Besucher möglichst zurückzutreten, auch um die Privatsphäre des Verletzten zu schützen und dessen Grundrecht auf Menschenwürde. In einem Fall hätte eine Gruppe junger Leute gleich die Handys gezückt... Die beteiligten DRK-Helfer hätten energisch darum gebeten, „keine Fotos“ zu machen und dann so gut es ein Zweier-Helferteam kann, versucht die hilfebedürftige Person zu verdecken und das Persönlichkeitsrecht zu schützen, so wurde berichtet.

Rücksicht ist geboten

Nicht nur im Straßenverkehr gebe es Gaffer und Menschen, die ohne jegliche Rücksicht Fotos oder Filmsequenzen von Verletzten aufnehmen – ohne jegliche Hemmung. Auch der DRK-Sanitätsdienst als Fußgruppe bei kommunalen Großveranstaltungen muss sich mit diesem Thema zukünftig vermehrt auseinandersetzen. Für die ehrenamtlich tätigen DRK-Sanitätshelfer gilt ebenso wie für den hauptamtlichen Rettungsdienst, dass sie selbst von den Einsätzen zur Versorgung von Verletzten keine Fotos machen dürfen von den Opfern und die Unfalldaten vertraulich behandelt werden. "Auf das Rücksichtnahme-Gebot für Handyfotos von Verletzten im öffentlichen Raum muss die Öffentlichkeit verstärkt hingewiesen werden, damit ein Bewusstseinswandel eintritt", hob stellvertretende Bereitschaftsleiterin Sälter hervor.

Manchmal fließen Tränen

Beim Historischen Markt habe der DRK-Sanitätsdienst einigen kleinen Kindern jeweils kleine Schürfwunden am Knie mit einem Pflasterverband versorgt. Kinder sind oft bei kleineren Wunden noch nicht so konditioniert wie Erwachsene; sie zeigen ihr Schmerzempfinden sehr offen und manchmal fließen auch Tränen. Für die geschulten DRK-Sanitätskräfte ging es dann darum Vertrauen zu den Kindern aufzubauen. Ein kleiner Verband, dazu ein Kühlbeutel wirke Wunder, und die Tränen seien dann schnell vergessen. Für die DRK-Helferinnen und Helfer sei es ein gutes Zeichen, wenn die kleinen Patienten gut versorgt den Eltern wieder übergeben werden können, betonte Melanie Sälter. Sie ergänzte: "Der Sanitätsdienst im DRK-Ortsverein Bad Essen braucht Verstärkung, Nachwuchskräfte, die sich durch Lehrgänge zu qualifizierten Sanitätshelfern ausbilden lassen. "