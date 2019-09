Hüsede. Für die Dreschgemeinschaft, einen eingetragenen Verein, gab es am Samstag Grund zum Feiern, denn vor zehn Jahren wurde die große Gerätehalle auf dem Hof der einstigen Stellmacherei Hegener am Maschweg bezogen. Inzwischen wurde das Inventar an historischen, aber funktionstüchtigen Landmaschinen ausgeweitet, und es gibt einen behaglichen Versammlungsraum.

Die Mitglieder der Hüseder Dreschgemeinschaft haben im vergangenen Jahrzehnt viel Aufbauarbeit geleistet, die es nun für die Zukunft zu bewahren gilt. Im Mittelpunkt der Feierstunde stand das Ehepaar Fritz und Inge Hegener. Die beiden haben die Grundstücksfläche auf ihrem Hofgelände dem Verein vertraglich zur Verfügung gestellt, und sie unterstützen mit ganzer Kraft die Vereinsaktivitäten.

Örtlicher Zusammenhalt

Der Vorsitzende der Dreschgemeinschaft, Rüdiger Albers, konnte mit Vorstandsmitglied Horst Menke Abordnungen aller örtlichen Vereine an der geschmückten Festhalle begrüßen. Grüße galten Gemeindebürgermeister Timo Natemeyer, seinem Amtsvorgänger Günter Harmeyer und Ortsbürgermeisterin Ulla Möhr-Loos, Ortsbrandmeister Stefan Silge und Eberhard Splete vom Alt-Traktorenverein und Heimatmuseum in Meesdorf.

Wie fing alles an?

In seiner Festansprache erinnerte der vormalige Vorsitzende Thomas Schawe an die Anfänge der Hüseder Dreschgemeinschaft, vom losen Zusammenschluss bis zum gemeinnützigen und eingetragenen Verein und der Schaffung der Räumlichkeiten auf dem Hof Hegener am nördlichen Ortsrand der Ortschaft Hüsede. Begonnen habe alles mit der Sammelleidenschaft für landwirtschaftliche Geräte und Maschinen, wobei Männer der ersten Stunde Rudolf Riestenpatt, Siegfried Mauntel und Fritz Libuda waren. Im Jahr 2005 wurde der Verein ins Vereinsregister eingetragen.

Enorme Arbeitsleitung

Damals standen die vereinseigenen Landmaschinen in vielen privaten Scheuen, auf Dauer ein unhaltbarer Zustand. Als Zeitzeuge berichtete Schawe davon, dass auf Gut Arenshorst die Stahlkonstruktion einer Gerätehalle in Eigenleistung abgebaut und nach entsprechender Baugenehmigung am jetzigen Standort in Betonfundamenten wieder aufgebaut wurden. Die Arbeitsleistungen, die die Mitglieder damals erbracht hätten, wären enorm gewesen.

Die Standortentscheidung für den Bau auf dem Hof Hegener sei zukunftsorientiert gewesen. Zwischen den Vertragspartnern, den Eheleuten Hegener und der Dreschgemeinschaft, bestehe eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Schawe berichtete weiter davon, dass der einst fast mittellose Verein mit Unterstützung durch den damaligen Bürgermeister Günter Harmeyer und Verwaltungsmitarbeiter Geldquellen erschlossen habe, etwa Mittel der Sparkassenstiftung und aus dem Agrarfördertopf für ländlichen Tourismus, die das Bauprojekt erst ermöglicht hätten.

Viele halfen mit

Grob geschätzt hätten die Mitglieder wohl gut 80 Prozent aller Bauarbeiten in Eigenleistung ausgeführt, großzügig unterstützt von örtlichen Handwerksbetrieben. Waldbauern aus der Ortschaft hätten Baumstämme zur Verfügung gestellt, aus denen die Wandbretter für die Halle geschnitten worden wären. Am 6. Juni 2008 wurde dann das Richtfest an der Halle gefeiert und im Mai 2009 erfolgte die Einweihung, damit nur vier Jahre nach der Vereinsgründung.

Die vereinseigenen Gebäude stellten somit eine großartige Gemeinschaftsleistung dar, die im Rückblick Anerkennung verdiene. Viele fleißige Hände hätten an dem Projekt mitgewirkt und auch in den Folgejahren die Dreschgemeinschaft tatkräftig unterstützt. Deshalb gelte es, allen Beteiligten ein aufrichtiges Dankeschön zu sagen für ihren ehrenamtlich und unentgeltlich erbrachten Einsatz. Thomas Schawe, der als Angehöriger der Bundespolizei inzwischen seinen Dienst- und Wohnsitz aus Hüsede verlegt hat, wünschte der Dreschgemeinschaft viel Kraft für die Zukunft, eben um das ländliche Brauchtum als Kulturgut zu bewahren.

Nachwuchskräfte wichtig

Bürgermeister Timo Natemeyer brachte seine Anerkennung für die von der Dreschgemeinschaft im vergangenen Jahrzehnt erbrachten Leistungen zum Ausdruck. Alte Handwerkskunst werde ebenso bewahrt wie ländliches Brauchtum. Die Dreschgemeinschaft mit ihren vielfältigen Demonstrationen sei ein Aktivposten beim Historischen Markt. Geboten würde nicht nur oberflächliche Unterhaltung, sondern lebendiger Geschichtsunterricht. Die eingesetzten Fördergelder habe die Dreschgemeinschaft sinnstiftend für die Nachwelt eingesetzt. Natemeyer überreichte ein Geldpräsent der Gemeinde Bad Essen. Ortsbürgermeisterin Ulla Möhr-Loos schloss sich dem an, wünschte der Dreschgemeinschaft für die Zukunft viel Erfolg und auch die notwendigen Nachwuchskräfte, die eines Tages in die Fußstapfen der gestandenen „Mannsbilder“ und „Frümslüe“ stiegen und die die heimischen Kulturgüter bewahrten.

Lang war die Liste der Gratulanten, der Freizeitclub, das Comité Hüsede-Trouville-Alliquerville, der Verschönerungsverein, die Laienspielgruppe Hüsede, die Schlepperfreunde aus Stirpe und vom Traktoren- und Landmaschinenmuseum in Meesdorf. Vorsitzender Rüdiger Albers dankte für alle Glückwünsche und Geschenke. Sein Dank galt den Vereinsmitgliedern, die die Festhalle ausgeschmückt und die für den folgenden Tag des Denkmals auch die denkmalgeschützte Stellmacherei Hegener für Besichtigungen hergerichtet hatten.

Foto: Die Abordnungen der Vereine aus Hüsede und Umgebung mit Bürgermeister Tima Natemyer, Günter Harmeyer, Gründungsvorsitzender Thomas Schawe sowie sitzend von links Vorsitzender Rüdiger Albers, das Ehepaar Fritz und Inge Hegener sowie Vorstandsmitglied Horst Menke.