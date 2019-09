Brockhausen. Das sicherlich nicht alltägliche Fest der diamantenen Hochzeit feierten die Eheleute Heinrich und Renate Natemeyer aus Brockhausen. Das heißt, sie sind seit 60 Jahren verheiratet.

Heinrich Natemeyer wurde in Brockhausen geboren und ist seinem Heimatort immer treu geblieben. Ehefrau Renate, geb. Dettmer, erblickte in Bennien das Licht der Welt und gelangte durch die Kriegswirren in den Altkreis Wittlage. Kennengelernt haben sich die beiden auf einem Maskenball in Lockhausen.

Offizielle Gratulanten

Ursula Möhr-Loos als Vertreterin der Gemeinde gratulierte dem Jubelpaar und überreichte die Ehrenurkunden des Landes Niedersachsen und des Landkreises Osnabrück. Hinzu kamen im Namen der Gemeinde Bad Essen ein Gutschein und das plattdeutsche Gesangbuch von Elly Wübbeler sowie das Heimatjahrbuch Osnabrücker Land.

Ortsvorsteher Willi Ahrens überbrachte mit einem kleinen Präsent Glück- und Segenswünsche im Namen der Ortschaft Brockhausen.