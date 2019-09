Wittlage. Ein gelungener Start – die Auftaktveranstaltung der ersten „Wittlager Mahlzeit“ am Mittwoch im DRK-Sozialzentrum in der Ortschaft Wittlage. Bei sommerlichen Temperaturen waren etwa 150 Gaste der Einladung gefolgt. Sie fanden Platz im Begegnungsraum und einem eigens auf dem Hof aufgestellten und ebenfalls liebevoll dekorierten Festzelt.

Das Küchenteam hatte rund 110 Liter leckeren Bohneneintopf mit Fleischeinlage oder für Veganer auch ohne vorbereitet. Als Nachtisch gab es leckere Äpfel vom Obsthof Albers und Fairtrade-Kaffee. Initiator Dr. Josef Hoffschröer, der allen freiwilligen Helferinnen und Helfern dankte, sprach davon, dass künftig noch die Werbetrommel gerührt werden soll und dass die „Schwellenangst“ bei Interessenten vermutlich erst nach und nach zurückgehe.

DRK-Kreispräsident Rainer Ellermann sprach zum Auftakt. Er erinnerte daran, dass das DRK-Sozialzentrum in der Ortsmitte von Wittlage Raum biete für Begegnungen unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen. Vor gut einem Jahr sei der Gebäudekomplex übernommen worden und mit großer finanzieller Unterstützung der Lotto- und Toto-Gesellschaft Niedersachsen über die „Glücksspirale“ sei die Großküche eingerichtet worden mit dem langfristigen Ziel, diese Einrichtung vielfältig für gute und soziale Zwecke zu nutzen. Vor vielen Monaten habe sich der Arbeitskreis „Wittlager Mahlzeit“ gegründet und die Idee bis zur Ausführung in die Tat umgesetzt. Federführend nannte Rainer Ellermann den Bad Essener DRK-Ortsvereinsvorsitzenden Josef Hoffschröer und seinen Stellvertreter Günter Harmeyer sowie Helmut Schnitker für die hiesigen Kirchen, die im Rahmen der Ökumene ihren wertvollen Beitrag leisten.



Ort der Begegnung

Gemeindebürgermeister Timo Natemeyer, der begleitet wurde von vielen Mitgliedern des Gemeinderates, des Ortsrates Wittlage sowie der hiesigen Landtagsabgeordneten Gerda Hövel, Melle und Guido Pott aus Wallenhorst sprach davon, dass das Sozialzentrum in Wittlage ein willkommener Ort für Begegnungen unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen sei. Über die hier praktizierte gelebte Ökumene im Einklang mit dem DRK-Kreisverband Wittlage und dem DRK-Ortsverein Bad Essen könne die Gesellschaft stolz sein. Die Einrichtung sei ein Segen für die Gemeinde Bad Essen und ihre Bürger.

Als Sprecher des Arbeitskreises gab Helmut Schnitker einen Überblick über den Grundgedankten für die „Wittlager Mahlzeit“. Er verwies auf die eigens für diese Veranstaltung beschafften Wandtransparente. Einmal das Banner mit dem Roten Kreuz für das DRK, das die Räumlichkeiten und die technischen Einrichtungen wie die Großküche und das Fachpersonal zur Verfügung stelle; daneben die Fahne mit einem Kreuz auf einem Schiff, das internationale Zeichen der Ökumene. Aus den beteiligten fünf Kirchengemeinden in der Gemeinde Bad Essen hätten sich über 60 freiwillige Helfer für die ehrenamtliche Mitwirkung zur Verfügung gestellt. Dies sei in heutiger Zeit längst nicht selbstverständlich. So bilden die unterschiedlichen Kreuze eine starke Gemeinschaft, die den Zusammenhalt in der Gemeinde fördern möchte.



Schnitker dankte besonders Rita Fahrenkamp, die die Fäden in die verschiedenen Kirchengemeinden geknüpft und Überzeugungsarbeit für die Helfergewinnung geleistet habe. Die Zusammenarbeit mit den DRK-VerantwortlichenJosef Hoffschröer und Günter Harmeyer und ihrem Team sie überaus kooperativ, verlässlich und in angenehmer Atmosphäre verlaufen. Dank galt den Besuchern des plattdeutschen Gottesdienstes beim Historischen Markt; die Kollekte dort betrug 1440 Euro – diese Summe wurde für die „Wittlager Mahlzeit“ zur Verfügung gestellt.

Für viele Menschen sei Ökumene inzwischen ein wichtiges Thema, innerhalb der Familien, wo die Ehepartner unterschiedlichen Religionen angehörten. Wichtig sei der Respekt vor der religiösen oder weltanschaulichen Auffassung des jeweils anderen, diese Vielfalt gelte es wechselseitig zu akzeptieren. Auch die Kirchengemeinden innerhalb der Gemeinde Bad Essen müssten immer wieder aufeinander zugehen, um eine förderliche Kommunikation herzustellen.

Anzeige Anzeige

Menschenwürde und Toleranz

Die „Wittlager Mahlzeit“ gebe ein Beispiel dafür, dass weder eine einzelne Kirchengemeinde oder eine Organisation in der Lage sei, künftig wöchentlich ein kostenfreies Gemeinschaftsessen anzubieten. Die katholischen und evangelischen Christen bilden eine Wertegemeinschaft, die Vorstellungen von Solidarität, Gerechtigkeit, Menschenwürde und Toleranz fördern möchte. Unter den Gästen befanden sich etliche Geistliche der hiesigen Kirchengemeinden. Helmut Schnitker trug dann auf Plattdeutsch ein Tischgebet vor.

Das freiwillige Helferteam trug dann die Terrinen mit dem leckeren Eintopf an die gedeckten Tische, und es gab reichlich Nachschlag. Das Küchenteam hatte für den Bohneneintopf 35 Kilogramm Kartoffeln, 35 Kilogramm grüne Brechbohnen, 21 Kilogramm Kassler-Fleisch, 15 Kilogramm Zwiebeln, dazu Pfeffer und Salz, gekörnte Brühe und Bohnenkraut verarbeitet. Der Eintopf hatte die passende Konsistenz, war gut gewürzt, eben ein „Suppentraum“ – so der Eindruck einzelner Teilnehmer. Der Obsthof von Dirk Albers aus Eielstädt hatte Körbe mit der neuen Apfelsorte Delba gestiftet; die knackigen Apfel aus heimischen Anbau mundeten gut. Gereicht wurde gespendetes Bagettbrot der Bäckerei Huge aus Wimmer. Es gab deftigen Gurkensalat, Tischgetänke wie Sprudelwasser und später Kaffee als Abschluss.

Das Schlusswort sprach der DRK-Ortsvereinsvorsitzende Josef Hoffschörer, der dem gesamten Team für die Vorbereitung und Durchführung dankte – und es gab lebhaften Beifall. Sein Wunsch war es, dass die zufriedenen Gäste ihre jeweiligen Nachbarn einladen zur Teilnahme an der „Wittlager Mahlzeit“, so dass die anfängliche Schwellenangst auf Dauer überwunden werden könne. Willkommen seien Warenspenden der hiesigen Märkte und Anbaubetriebe.

Grundsätzlich kostenlos

Die Mahlzeit werde grundsätzlich kostenlos angeboten, jedoch könne jeder gerne und freiwillig eine Spende in das am Eingang aufgestellte Sparschwein werfen. Die Auftaktveranstaltung jedenfalls gebe Hoffnung, dass die „Wittlager Mahlzeit“ im Altkreis zu einer für jedermann und –frau offenen Dauereinrichtung werde, so Josef Hoffschröer.