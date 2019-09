100 Jahre Elektrizitätsgesellschaft in Levern CC-Editor öffnen

Vorstand und Aufsichtsrat der E-Gesellschaft mit Piet Meulenkamp (v.li.): Karl-Heinz Warner, Ralf Wenzel, Florian Reckmann, Andre Kutsche, Karl-Jürgen Kramer, Karl-Ernst Vorbröker, Gerhard Stegmann und Heidi Helmich. Es fehlen Robert Howsa und Dr. Heinrich Hartmann. Foto: Heidrun Mühlke

Levern. Im beschaulichen Stiftsort Levern jagt in diesem Jahr ein Jubiläum das nächste. Nicht nur, dass der Ort selbst kürzlich sein 1050-jähriges Bestehen feiern konnte, am Sonnabend beging auch die Elektrizitätsgesellschaft Levern ihren 100. Geburtstag. Gefeiert wurde mit vielen Gästen in den Gärten von Rila erleben.