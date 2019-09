"Gestandene Mannsbilder", aber Jung und Alt, engagieren sich in der Dreschgemeinschaft. Foto: Eckhard Grönemeyer

Hüsede. Der Tradition verpflichtet – die Dreschgemeinschaft, die am Wochenende, 7. Und 8. September, ein kleines Jubiläum begeht. Vor zehn Jahren wurde weitgehend in Eigenleistungen eine große Remise auf der Hofstelle Hegener am Maschweg errichtet, in der funktionsfähige altertümliche landwirtschaftliche Klein- und Großgeräte bis zur Dreschmaschine vorgehalten werden.