Scribbeln beim Sonntagsrundgang in Bad Essen

Das Atelier Alter Bahnhof an der Essener Straße beheimat die Kunstschule in Bad Essen. Hier startet das neue sonntägliche Angebot "Scribbeln". Foto: Karin Kemper

Bad Essen. Der Kurort am Wiehengebirge mit Waldpfad und Solearena bietet stille Winkel und große Aussichten. Sonntags ab 10 Uhr besteht ab dem 8. September 2019 die Möglichkeit, zeichnerisch die schönsten Flecken im Ort Bad Essen, am Wiehengebirgswald oder an der neuen Marina zu erkunden. Dabei lernen die Teilnehmer ihre eigene, individuelle zeichnerische Handschrift kennen und selbst sicher anzuwenden.