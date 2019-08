Lintorf. In dieser Woche ist mit den ersten Vorarbeiten für die Erschließungsstraße zum Homann-Werk in Lintorf begonnen worden. Künftig wird das Unternehmen von der B 65 aus angefahren. Für die 6,5 Meter breite Straße sind rund zwölf Wochen Bauzeit veranschlagt, sodass Mitte November die Verkehrsfreigabe für die Asphaltzuwegung erfolgen könnte.

