So sah die Bad Essener Solearena 2012 bei der zweiten Auflage des Lichterfestes aus. Archivfoto: Peter Kaschuba

Bad Essen. Die Landesgartenschau 2010 in Bad Essen zeigt Langzeitwirkung. Vor neun Jahren war die Idee entstanden, den neugestalteten Solepark bei einem Lichterfest in ein buntes Lichtermeer zu verwandeln. Inzwischen steht die 10. Auflage an. Am Samstag, 7. September 2019, können die Besucher ab 19 Uhr ein abwechselungsreiches Programm im illuminierten Kurpark genießen.