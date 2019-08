Hördinghausen. Die Bauarbeiten am Bahnübergang Lintorfer Straße haben begonnen. Die Straße ist gesperrt und dies wird laut Verkehrsgesellschaft Landkreis Osnabrück (VLO) voraussichtlich noch bis Mitte Oktober so sein.

Im Bauprogramm des Landes stehen für 2019 auch die technische Sicherung der Bahnübergänge An der Legge und Wiesenstraße in Lintorf als auch des Bahnübergangs Lintorfer Straße in Hördinghausen. Letztere Maßnahme hat mittlerweile begonnen. Die Straße "Kurzer Schulweg" in Bad Essen-Hördinghausen wird in diesem Zusammenhang "abgehängt", sprich geschlossen werden.

Der Bahnübergang erhält Halbschranken und die Beleuchtung wird erneuert. Die Busse fahren für die Bauzeit über die Hartmannstraße. Für die Haltestelle Kirche gibt es eine Ersatzhaltestelle an der Hartmannstraße.

Für die Sicherung des Bahnübergangs an der Lintorfer Straße ist der Landkreis der Baulastträger. Geplant wird mit Gesamtkosten von 329.000 Euro, 66.000 Euro davon sind Zuwendungen des Landes.

Diese Maßnahme in Hördinghausen stieß auch auf Widerspruch. Der langjährige Ortsvorsteher Willy Albertmelcher ist mit dem Vorhaben „nicht einverstanden, weil hier eine Schließung der Straße Kurzer Schulweg mit Absperrpfosten vorgesehen ist". Dieser Weg sei seit Generationen die kurze Verbindung nach Lintorf. Der Weg soll nach den Worten von Ortsvorsteher Heinfried Helms als Verbindung für Schüler, Sportler und Konfirmanden als Radfahrweg erhalten bleiben.