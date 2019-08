Lintorf. Mit Unterstützung der Lauter-Jugendstiftung des Landkreises Osnabrück, die 5000 Euro für ein neues Kinderkarussell auf dem „naturnahen Spiel- und Begegnungsraum für alle Generationen“ zur Verfügung stellte, konnte das neue Spielangebot Kinderkarussell in Betrieb genommen werden.

Stellvertretender Landrat Mirco Bredenförder überreichte den symbolischen Spendenscheck an Annette Pannenborg, die Vorsitzende des Fördervereins Lintorf. Bredenförder zeigte sich beeindruckt von dem, was durch bürgerschaftliches Engagement in Lintorf geschaffen wurde. Der naturnahe barrierefreie Begegnungsplatz sei vorbildlich und setzte Maßstäbe. Dem schloss sich die Bad Essener Ratsvorsitzende und Kreistagsmitglied Anette Gottlieb an: „Das, was hier geleistet wurde und wird, das ist einfach klasse!“.



Förderung durch Lions

1000 Euro für das neue Angebot spendete der Lions Club Bad Essen Wittlager Land, für den Dr. Leo Polatzek zur Übergabe vor Ort war. Die Wittlager Lions gehören zu der weltweit aktiven Lions- Organisation mit über 1,4 Millionen Mitgliedern, die ausschließlich gemeinnützige Ziele vor Ort, überregional und weltweit verfolgen. Lions engagieren sich ehrenamtlich für Menschen, die Hilfe benötigen. Sie fördern kulturelle Projekte und ein friedliches Miteinander.

Naturnahe Idylle

2002 kam die Idee für alle Generationen auf. Die naturnahe Dorfplatzidee war geboren und wurde Realität. Seit der Eröffnung wird der Erlebnis-Dorfplatz Lintorf mit seinen 14000 Quadratmetern und Wasserläufen in vielfältiger Weise das ganze Jahr über genutzt. Jedes Jahr besuchen zahlreiche Gruppen und Einzuelpersonen den Platz für Veranstaltungen oder einfach nur, um eine gute Zeit zu haben.