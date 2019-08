Bad Essen. Nach drei Stunden bebte am Dienstagabend das Forum des Gymnasiums Bad Essen vom Applaus eines mehr als begeisterten Publikums. Auslöser für diese überschäumenden Emotionen war das GBE-Theater, das wieder einmal eine Glanzleistung mit den Stücken „Träume“ und „Traumfetzen“ ‚hingelegt‘ hatte.

Mit den Worten: „Traditionell im Sommer – in diesem Jahr nicht zum Schuljahresende vor den Sommerferien, sondern quasi zum Schuljahresauftakt“, hatte Schulleiterin Sylva Schlie die Besucher eingangs willkommen geheißen. Dabei galt ihr besonderer Dank Theaterleiter Alexander Wichers. „Der seit Jahren mit unermüdlichem Engagement für die Theaterarbeit verantwortlich ist und dafür sorgt, dass wir jedes Jahr eine Premiere genießen dürfen.“ Ihr weiterer Dank galt Corinna Maifeld, die eigentlich in Elternzeit sei. Wichers Dank galt anschließend der Schulleitung sowie den Hausmeistern, den Eltern und natürlich dem Ensemble. „Ohne diese Hilfe hätten wir das so nicht geschafft“, dankte auch er seiner Kollegin Corinna Maifeld. Und dann hieß es nur noch: Vorhang auf für das GBE Theater…

Fünf Albträume

Das episodenhafte Theaterstück „Träume“ verbindet fünf Albträume miteinander, die aufrüttelnd, zynisch, beklemmend, provokant sind. Vielleicht auch das Publikum in Angst, Irritation oder Wut versetzten. Denn in den Träumen geht es um Menschen, die in immer gleichbleibender Ungewissheit dahinleben, um Eltern, die ihr Kind verkaufen, eine von der Gesellschaft verstoßene Familie, Forscher, die vom Fluch des Vergessens erfasst werden oder um Menschen und Umwelt, die von Termiten ausgehöhlt werden.

Sehr stark rückt jedoch die psychische Verfassung der Menschen ins Zentrum, aber auch die Brüchigkeit menschlicher Existenzen wird sichtbar. Bemerkenswert auch, dass mit nur wenigen Requisiten die Handlungen exzellent in Szene gesetzt wurden. Doch wie empfanden es die Schüler, die diese beklemmenden Albträume spielten?

Sich in die Rolle einfühlen

"Es war schon echt schwer, sich erst einmal in die Rolle einzufühlen. Aber wenn man dann drin war hat man es verstanden, wie den Leuten früher zumute war. Sie wurden denunziert, kannten keinen Ausweg. Ich musste ja die Rolle spielen, dass ich noch nie etwas gesehen habe, was in der Welt eigentlich geschieht. Das zu spielen, ist schon echt schwer“, erklärt Nancy Zilke. „Es war definitiv der Übergang von 100 auf 20 Prozent runter und dann wieder hoch, was schwer ist. Aber auch die Mimik und kleinen Bewegungen sind schwer hinzukriegen. Aber wenn man einmal drin ist, hat man Spaß daran“, meint Philipp Reich, der in seiner Rolle in einem Rollstuhl sitzt und nur durch Menschenblut überleben kann.

„Es war sehr emotional. Gerade meine Rolle war sehr schwierig, weil ich die ganze Zeit sehr viele Emotionen hatte. Denn einerseits habe ich mich gefreut, dass meine Mutter da war, andrerseits wollte ich es verbergen, dass die Termiten da waren. Und dann kam das mit meinem Mann hinzu. Am Ende ist es einfach furchtbar, wenn meine ganze Familie stirbt und ich alleine auf der Welt bin“, sagt Elisa Breimhorst.

Zur Sache Die Mitwirkenden Im „Traum 1“ wirken Sarah Teupe, Juliane Neumann, Jessica Uhlmann/Nancy Zilke, Jantje Oltmer, Noah Beckmann mit. Im „Traum 2“ Franziska Vohnicky, Philipp Reich, Klara Ballmann, Michael Faist, Lina Triller. Im „Traum 3“ Charlotta Fahrmeyer, Leonard Tiemann, Lara und Romy Knippen, Adele Polinski, Christoph Erdmann, Angelina Stalnovs. Im „Traum 4“ Marek Witte, Nikita Vassiljev, Maximilian Brockschmidt und im „Traum 5“ Elisa Breimhorst, Annalena Ketteler, Erik Schönleber. Die Regie obliegt Alexander Wichers, die Regieassistenz Sophie Raberg. Mitwirkende in den „Traumfetzen“ sind Rike Bühning, Sarah Rosenthal, Chiara Kruse, Viktoria Witowski, die auch mit Lehrerin Corinna Maifeld an der Seite die Regie übernommen haben. Für die technische Leitung sorgen Tom Quebe, Connor van Zuijlen ((Licht/Ton). Ein besonderer Dank gilt Corinna Maifeld, Laurenz Bäthke, Viktoria Eilers, Michael Bührmann und Johann Hirsch.

Nach der Pause standen dann die „Traumfetzen“ von Gertrud Rohloff-Hecker auf dem Programm. Dort handelt es sich um vier unterschiedliche Mädchen. Dodo (Sarah Rosenthal) gibt vor stumm zu sein und vermietet Teile einer alten Lagerhalle an Arlette (Rike Bühning) und Leo (Chiara Kruse). Leo möchte nach Australien auswandern und nutzt die Lagerhalle, um in Ruhe zu lernen. Arlette bewahrt in der Lagerhalle ihre Kleider und Schminkutensilien auf, um sich in Ruhe für ihre abendlichen Ausflüge zurecht zu machen. Sie versucht mit allen Mitteln in einer Clique, in der auch Vivienne (Viktoria Witowski) ist, akzeptiert zu werden.

Anzeige Anzeige

Eines haben sie jedoch gemeinsam: Alle haben in ihrem Elternhaus nicht gelernt, andere Menschen zu respektieren und herzlich mit ihnen umzugehen. Aber es ist noch nichts fest im Leben der jungen Frauen - sie spielen, mit sich, mit den anderen - die Spielregeln sind noch offen, alles ist mächtig in Bewegung und die Premieren-Zuschauer hielten den Atem an, zollten mit ihrem tosenden Applaus dem Quartett zum Schluss Lob und Anerkennung für eine brillante Bühnenpräsenz.

Weitere Termine

Wer die Premiere verpasst hat: Am Samstag, 31. August, Freitag, 6. September sowie am Samstag, 7. September, jeweils um 20 Uhr folgen weitere Vorstellungen. Karten können per Mail gbe-theater@gym-bad-essen.de vorbestellt werden oder sind eventuell noch an der Abendkasse erhältlich. Da das Publikum jedes Mal auf 120 Personen begrenzt ist, sollte man sich schnell um Karten bemühen