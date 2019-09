Espelkamp. Warum nicht mal wieder ins Theater gehen? Oder doch lieber ins Kino? Oder besser gleich beides? Im Neuen Theater Espelkamp wird das möglich, denn das Volksbildungswerk Espelkamp bringt Kino auf die Bühne

Die renommierten Gastspielbühnen haben sich in der aktuellen Saison insbesondere auf Filmadaptionen spezialisiert von denen sich die Programmplaner des Volksbildungswerks mit „Wir sind die Neuen“, „Monsieur Claude und seine Töchter“ oder auch „Willkommen bei den Hartmanns“ die absoluten „Kracher“ für das Espelkamper Programm herausgepickt haben.

Aber auch Musikfans aller Stilrichtungen kommen mit dem Musical „Ein Amerikaner in Paris“, der Operette „Schwarzwaldmädel“, dem groovenden Weihnachtskonzert „Motown goes Christmas“, dem Familienmusical „Die Schneekönigin“ oder dem beliebten Sinfoniekonzert auf Ihre Kosten. Der neue Spielplan punktet aber nicht nur mit Film und Musik, sondern hält auch wieder anspruchsvolles Schauspiel, heitere Komödien, mal romantisch oder auch spannend, packende Politthriller oder spritziges Kabarett bereit. Auch geben sich bekannte Schauspielstars wie Winfried Glatzeder, Claudia Rieschel, Carsten Klemm, Charles Brauer, Anna Stieblich, Volker Zack und Stefan Jürgens im Neuen Theater wieder die Ehre.



Theater à la carte

Aus diesem bunten Mix können sich Theaterinteressierte wieder ab Montag, 2. September, mit dem Angebot „Theater à la carte“ ihr ganz persönliches Theatermenü zusammenstellen. Ab einer Auswahl von vier Vorstellungen gibt es dann 10 Prozent Ermäßigung auf alle Eintrittskarten. Dieses Angebot ist nur buchbar in der Geschäftsstelle des Volksbildungswerks Espelkamp, Kulturbüro im Bürgerhaus, Wilhelm-Kern-Platz 14, Espelkamp, Telefon 05772/562-161.

Wer sich für weniger Auswahl entscheidet, kann ab Mittwoch, 4. September, Eintrittskarten bestellen. Dann sind die Tickets online unter www.theater-espelkamp.de, erhältlich. Neu in dieser Saison ist die „Familienkarte“. Sie ist nur für die Familienvorstellung „Die Schneekönigin“ gültig. Mit diesem Angebot möchte der Verein zukünftig jungen Familien ein gemeinsames Theatererlebnis bieten. Kinder bis 14 Jahre zahlen in allen Preisgruppen einen günstigen Einheitspreis, begleitende Erwachsene erhalten ebenfalls eine Ermäßigung.

Eröffnet wird die Saison am Sonntag, 6. Oktober, mit dem Roadmovie „Vincent will Meer“ nach dem gleichnamigen Kino-film, das berührend, witzig und respektvoll vom Leben dreier Menschen mit Handicap erzählt.

Weiter geht es am Sonntag, 3. November, mit dem Politthriller „Aus dem Nichts“ nach dem gleichnamigen Film von Fatih Akin vor dem Hintergrund der deutschen NSU-Morde. Der international renommierte Hamburger Regisseur und Autor besuchte für die Recherche zu seinem hochaktuellen Drehbuch drei Gerichtsverhandlungen des NSU-Prozesses, 2017 brachte er einen Film über rechtsextremistische Morde in Deutschland aus Sicht der Opfer und Hinterbliebenen heraus.

Eine romantische Komödie mit Charles Brauer und Anna Stieblich in den Titelrollen steht mit „Heisenberg“ am Freitag, 15. November, auf dem Programm. In diesem wunder-bar melancholischen, modernen Märchen, nähert sich Dramatiker Stephens seinen Personen, die sich nicht nur durch ihre Widerspenstigkeit, sondern auch durch ihre ganz eigene Weise um die Verwirklichung ihres Traums vom privaten Glück kämpfen, mit Verständnis, Neugier, Nachsicht und Zärtlichkeit.

Schtonk, die Neuen und die Hartmanns

In der Komödie „Wir sind die Neuen“ nach dem gleichnamigen Film von Ralf Westhoff beschließen drei Alt-68er (Winfried Glatzeder, Claudia Rieschel, Siegfried Kadow) ihre alte Hippie-WG wieder aufleben zu lassen und ziehen nach mehr oder weniger erfolgreichen Jahren wieder zusammen und geraten dabei immer wieder mit der Studenten-WG einen Stock höher in Konflikt.

Das mit mehreren Preisen ausgezeichnete Tanz-Musical „Ein Amerikaner in Paris“ feierte bereits am New Yorker Broadway und am Londoner West End große Erfolge. Im Neuen Theater ist das romantische Musical in deutscher Sprache am Sonntag, 1. Dezember, zu erleben. Nicht mehr wegzudenken aus dem Jahresprogramm ist der satirische Jahresrückblick mit dem heimischen Kabarettisten Bernd Gieseking.

Nach dem großen Erfolg aus dem Vorjahr wird seine rasante Achterbahnfahrt durch die Peinlichkeiten und Höhepunkte der letzten 12 Monate wieder am Sonntag, 8. Dezember, im großen Theatersaal angeboten. Eine musikalische Weihnacht im groovigen Sound, die garantiert auch bei „Weihnachtsmuffeln“ für rhythmische Bewegungen sorgen wird, bietet die Weihnachtsshow „MOTOWN goes Christmas“ am Sonntag, 5. Dezember. . Das Familienmusical „Die Schneekönigin“ nach dem Märchen von Hans Christian Andersen wird am Sonntag, 5. Januar, als Sondervorstellung im freien Verkauf angeboten.

Mehr Gäste, mehr Spaß – ist das wirklich so? In der temporeichen Inszenierung „Der rechte Auserwählte“ am Freitag, 10. Januar, scheint das nicht ganz so aufzugehen.

Unvergessen der französische Kinohit „8 Frauen“ mit Catherine Deneuve in der Titelrolle. In der Produktion dieser Kriminalkomödie am Samstag, 25. Januar, singt jede der „acht Frauen“ ihren eigenen charakteristischen Song. Die Bühnenmusik stammt von dem gefragtesten deutschen Theaterkomponisten Franz Wittenbrink.

Mit über 20 Millionen Zuschauern, darunter fast vier Millionen in Deutschland, gehört der Kinohit „Monsieur Claude und seine Töchter“ aus dem Jahr 2014 zu den erfolgreichsten Komödien des französischen Kinos. Am Samstag, 8. Februar, liefert auch die Bühnenfassung in einer Produktion des a.gon Theater München auf sympathische und humorvolle Weise in Zeiten zunehmender Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung religiöser Gruppen Denkanstöße für Toleranz und ein friedliches Miteinander.

Aus dem Zyklus der Romane „Alle Toten fliegen hoch“ von Joachim Meyerhoff ist am Sonntag, 1. März, das Schauspiel „Wann wird es endlich mal wieder so wie es noch nie war“ zu sehen. Schreiend komisch und dann wieder tief berührend zeichnet der Burgschauspieler und Ensemblemitglied des Deutschen Schauspielhauses Hamburg Meyerhoff Figuren und Situationen einer Familiengeschichte der alten BRD, die für Außenstehende alles andere als normal erscheinen.

In der temporeichen Komödie „Willkommen bei den Hartmanns“ ist die pensionierte Lehrerin und frustrierte Ehefrau Angelika Hartmann auf der Suche nach einer sozial sinnvollen Beschäftigung und unterbreitet ihrer Familie eine Spitzenidee: Warum nicht einem armen Flüchtling übergangsweise ein Zuhause bieten? Die fulminante Kinokomödie zur deutschen Flüchtlingskrise steht am Samstag, 21. März, auf dem Programm.

Mit der Realsatire „Schtonk!“ geht es am 18. April weiter. Diese so groteske wie geniale Komödie über die schamlose Gewissenlosigkeit zur Produktion von Fake News könnte aktueller nicht sein. Vorlage für die im Jahr 1992 von Helmut Dietl verfilmte Geschichte des bislang größten Medienskandals war die Erklärung des Magazin Stern, die geheimen Tagebücher von Adolf Hitler im Besitz zu haben.

Auch 2020 kann sich das Espelkamper Publikum am 25. April auf ein weiteres Gastspiel des jungen Ensembles freuen. Mit welchem Projekt „Theater Total“ dann auf Tour geht, wird wie immer erst Ende des Jahres fest stehen.

Eine Bühne für Kinder und Jugenliche

Nicht weniger umfangreich präsentiert sich auch das spezielle Angebot für Kinder und Jugendliche. Großes Theater dürfen Kinder ab fünf Jahren zum Beispiel mit dem Theatermärchen „Rumpelstilzchen“ am Dienstag und Mittwoch, 26. November, und Donnerstag, 27. November, jeweils um 8.45 und 11.00 Uhr, erleben. Mit musikalischem Witz und geheimnisvoller Spannung zeigt theater mimikri das Märchen von der Sucht nach Gold und der Sehnsucht nach Leben.

Für die ganz kleinen Kinder ab 4 Jahren gibt es am Mittwoch, 18 März, um 9.15 und 10.30 Uhr mit der Bielefelder Puppenbühne Dagmar Selje herzerfrischende Seemannsge-schichten zum Mitmachen bei „Kaptain Hansen in Seenot“.

Mit einem Musikprogramm für Kinder und Jugendlich wird die erfolgreiche Reihe der Nordwestdeutschen Philharmonie Herford fortgesetzt. Das „Konzert für Kinder“ am Dienstag, 18. Februar, befasst sich mit „Feuer, Wasser, Luft und Erde – Musik zu den vier Elementen“ unter der bewährten Leitung von Susanne Adam, und das „Konzert für Junge Leute“ wird am 19. Mai unter dem Titel „Word of Rhythm“ mit Schlagzeug-Percussion von Aron Leijendeckers und Dan Townsend begeistern.

Die Kartenbestellungen für das Angebot für Kinder laufen bereits seit Anfang Juni.