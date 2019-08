Altkreis Wittlage. Schülerinnen und Schüler allgemeinbildender Schulen ab der Jahrgangsstufe 9 haben erneut an drei Nachmittagen die Möglichkeit, an begleiteten Bustouren zu Unternehmen teilzunehmen. Die beteiligten Betriebe informieren über sich, ihre Ausbildungsmöglichkeiten und über ihr duales Studienangebot. Ergänzt werden diese Infos durch spannende Betriebsrundgänge.

Den „Tourauftakt“ dafür geben am 18. September die Argelith Bodenkeramik H. Bitter Wehrendorf und die Kesseböhmer Holding in Dahlinghausen. Am 19. September führt die Tour nach Melle: Hier informieren Assmann Büromöbel und die Schomäcker Federnwerk GmbH über sich und ihr Ausbildungsangebot.

Die Autohaus Weitkamp in Stemwede und die Heinz Schwarz GmbH & Co. KG in Pr. Oldendorf öffnen am 24. September ihre Türen für einen „Blick hinter die Kulissen“. Die Teilnahme ist für die Schüler kostenlos. Für die drei Touren stellt die VLO Bus GmbH jeweils Busse zur Verfügung.

Bis 6. September

Eine Anmeldung zu den einzelnen Touren ist zwingend erforderlich. Nähere Infos erteilt der Industrielle Arbeitgeberverband Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim (IAV), Bernadette Grabowski, Telefon 0541- 7068-33 oder Mail an grabowski@iav-online.de. Der IAV organisiert das Projekt mit den beteiligten Unternehmen. Anmeldeschluss ist der 6. September.