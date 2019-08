Bad Essen. In über einhundert Schichtdiensten haben Eltern und viele weitere Unterstützer den Tombola-Stand des Kindergarten-Vereins Bad Essen auf dem Historischen Markt betreut. Über 4.300 Euro konnten durch Los-Verkauf und Dosenwerfen für die örtlichen Kindergärten eingespielt werden.

„Es ist einfach der Wahnsinn, was in den drei Tagen auf dem Historischen Markt in Bad Essen durch Ehrenamtliche geleistet wird“, freut sich Thomas Uhlen als Vorsitzender des Kindergarten-Vereins über das große Engagement für den guten Zweck.

Weit über 1.000 Preise waren im Vorfeld vom Vorstand des Fördervereins der Bad Essener Kitas gesammelt worden. „Wir sind sehr dankbar über die großzügigen Spenden unserer Gewerbetreibenden und Sponsoren“, zeigte sich Jana Garske als Koordinatorin begeistert. „Vom BMW-Bobby-Car der Firma Beutler bis zur dreitägigen Reise ins politische Berlin vom hiesigen Bundestagsabgeordneten André Berghegger konnten wir mit tollen Preisen winken und waren dreimal ausverkauft.“

Jede Einrichtung kommt zum Zuge

Wer dann doch einmal Pech im Spiel hatte, den musste man nicht nur auf das sprichwörtliche Glück in der Liebe vertrösten. Denn die eingespielten 4.364 Euro kommen direkt den Kindertagesstätten in der Gemeinde Bad Essen zu Gute. Das Glück sei dabei mit den Tüchtigen. „Verteilt wird nach dem Einsatz der Kindergärten in den über einhundert Schichtdiensten an den Markttagen“, erklärt Kassenwartin Diana Niesemeyer, „mit insgesamt 19 Schichteinsätzen haben der Natur-, Erlebniskindergarten und Charly’s Kinderparadies ‚Sonnenwinkel‘ in diesem Jahr die Nase vorn.“

Es sei aber sichergestellt, dass jede Einrichtung zum Zuge komme, verspricht Uhlen: „Jedes Los ist ein Gewinn, für die Kindergärten in unserer Gemeinde.“