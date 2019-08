Bad Essen. An ihren Instrumenten bringen die Bandmitglieder von „Darkmore“ jahre- oder sogar jahrzehntelange Erfahrung mit, als Proberaum haben sie ein Heimstudio, in dem sie so laut sein können, wie sie wollen. Mehrere Songs – teils schon fertig aufgenommen, teils als Entwürfe – haben sie schon, ungefähr 20. Aber Live-Auftritte hatten sie noch keinen einzigen. Der Grund: Lebensbedingte Fluktuation beim Bandpersonal.

„Wir hatten echt Pech mit unseren Mitgliedern“, erzählt Gründungsmitglied Linus Koch. Zusammen mit Gitarrist Stephan Wolff hat er 2015 in Rabber Darkmore gegründet. Heute sind sie zu dritt, ursprünglich waren sie zu fünft. Sie suchen händeringend nach Musikern, die ihre Band an der Gitarre unterstützen oder für sie singen möchte. Linus spielt Bass, Stephan Gitarre und Ricardo Lochschmidt die Drums.



"Wir hatten echt saugute Leute hier"

Lochschmidt ist schon der vierte, der hinter dem Schlagzeug im Proberaum Platz nimmt. Der Grund dafür, dass die Bandmitglieder in Darkmore so oft wechseln sind Umzüge oder Zeitprobleme. Ob nach Hamburg, München oder Bremen – alle ehemaligen Mitglieder zog es in Großstädte weit von der Heimat entfernt. Ihre Sängerin Katrin, die auch auf bereits veröffentlichten Tracks zu hören ist, musste aus zeitlichen Gründen aufhören. „Wir hatten schon echt saugute Leute hier“, resümiert Stephan. „Kurz bevor Katrin aufhören musste, dachte ich eigentlich, dass wir die ersten Gigs spielen könnten.“

Ohne Sängerin Katrin und den zweiten Gitarristen Rudolph hält die Band Ausschau nach neuem Personal, doch die Suche nach neuen Mitgliedern gestaltet sich mittlerweile schwierig: „Anfangs kannte immer noch Musiker, die ich für die Band gewinnen könnte, doch langsam gehen mir die Leute aus“, schmunzelt Koch. Deshalb sucht die Band auch auf sozialen Netzwerken und Musikerforen online nach potenziellen neuen Sängern oder Gitarristen, doch auch diese Suche sei bisher noch nicht von Erfolg gekrönt, so Koch. „Viele Musiker, die online erst auf unsere Stellenanzeigen antworten, melden sich nach der ersten Kontaktaufnahme nicht mehr.“ Stephan Wolff fügt hinzu: „Manche haben sich unter unserer Musik etwas anderes vorgestellt.“

Kein reinrassiger Metal, eher etwas progressiv

Musikalisch ist Darkmore im weiten Feld des Metal einzuordnen, bedient sich vielen Einflüssen, beispielsweise aus dem Progressive Rock. „Im Prinzip sind wir thrashiger groove Metal mit proggigen Einflüssen“, versucht Wolff den Musikstil zu umreißen. „Unsere Songs sind so vielfältig wie unsere Einflüsse“, erklärt der Gitarrist. „Wichtig ist, dass neue Mitglieder sich auch mit den Musikstilen identifizieren kann, die wir spielen.“ Dass man sich manchmal musikalisch ein wenig annähere, sei aber normal.

Mitglieder sind gut befreundet

Fast noch wichtiger, als sich musikalisch zu verstehen, sei aber, auf menschlicher Ebene gut klarzukommen. „Wir sind alle sehr gut befreundet und gehen auch außerhalb von den Bandproben auf die Geburtstage der anderen“, so Lochschmidt. „Wir haben einfach Spaß daran, gemeinsam Musik zu machen.“

Dafür haben sie bereits einen optimalen Proberaum. Sie proben im Heimstudio von Kochs Vater, der als Berufsmusiker sein Geld verdient. „Das ist schon perfekt hier. Hier stören wir keinen beim Proben, und keiner stört uns“, schwärmt Stephan, der bereits in früheren Bands ganz andere Erfahrungen gemacht hatte. „Dazu haben wir die Möglichkeit, unsere Songs direkt aufzunehmen.“ Dadurch können sie bestimmte Songpassagen noch einmal anhören, Fehler analysieren und direkt verbessern.

Anzeige Anzeige

Flirt mit dem Funk

Gerade üben sie an dem Song mit dem Arbeitstitel „Darkmore against the machine“ – wie der Name vermuten lässt, erinnert der Song mit seinem Groove und den Funkeinflüssen an die in den 90ern erfolgreiche Band „Rage Against The Machine“. Stephan und Linus verstehen sich dabei blind, beherrschen ihre Saiteninstrumente mühelos. Ihr Spielstil ist dabei sehr filigran und vor allem vielseitig: Koch hat einige Slap-Passagen, während Stephan mit diversen Fußpedals, unter anderem auch einem Wah- und Whammy-Pedal arbeitet.

Geprobt wird am Freitagabend

Auch wenn sie einige Songs bereits auch in ihrer derzeitigen Besetzung zu dritt spielen können und fleißig üben, für sie steht eines außer Frage: „Wir wollen keine Instrumental-Band werden. Der Gesang ist unheimlich wichtig“, so Stephan. „Besser eine schlechte Band mit gutem Gesang als eine gute Band mit schlechtem Gesang.“ Darkmore probt immer freitagabends in Rabber. Interessierte Sänger oder Gitarristen können sich per Mail an darkmore@outlook.de wenden.