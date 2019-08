Bad Essen. Für Marita Lorenz, Chefin des Medizinischen Gesundheitszentrums, Sole-Spa sowie Fitness+Sport in Bad Essen, sind Sport und Bewegung das Wichtigste zur Gesunderhaltung. Und je älter man werde, desto mehr wisse man, wie wichtig es sei, einen gesunden Körper zu haben. Jetzt starten Kurse mit Guido Niermann.

Doch: „Man kann nicht alle mit dem Gleichen glücklich machen.“ Deshalb hat sie jetzt den Fitness-Tanzlehrer Guido Niermann für ihr Studio Fitness+Sport an der Schulallee 28 in Bad Essen engagiert.

Denn: „Mit Musik und Tanz in Verbindung mit Bewegung können wir vielleicht noch mehr Menschen für Bewegung und Sport begeistern“, hofft Marita Lorenz, die in allen Bereichen ein vielfältiges Angebot bieten möchte. „Unsere Message ist, die Vielfältigkeit von Möglichkeiten zu zeigen. Und das mit Leuten, die richtig gut sind, die das auf einem qualitativ hohem Niveau machen“, freut sie sich, dass sie für diese Vielfalt Guido Niermann gewinnen konnte.

Ein Inklusionsmusical

„Ich war acht Jahre alt, als ich in meiner Heimatstadt Osnabrück anfing zu tanzen“, erzählt Guido Niermann, der in der Region besonders bekannt ist, weil er sich als Autor und Regisseur eigener Theaterproduktionen einen Namen gemacht hat. So schrieb und inszenierte er unter anderem „Grand Hotel Vegas“, das größte deutsche Inklusionsmusical, das deutschlandweit in verschiedenen Häusern aufgeführt wurde. Auch weitere Produktionen wie „Magic Journey“ oder „On The Telly“ entstammen seiner Feder. Des Weiteren choreografiert er seit über zehn Jahren unterschiedlichste Shows und Musicals wie „Rocky Horror Show“ oder „Ein Sommernachtstraum“ für diverse Bühnen und Acts.

Solist im Theater

Neben seinen zahlreichen Auftritten als Schauspieler im Fernsehen war er auch als Solist im Theater als Musicaldarsteller in populären Stücken, beispielsweise „Jesus Christ Superstar“ und als Tänzer zu sehen. Zudem arbeitete er 15 Jahre als künstlerischer Leiter einer ADTV Tanzschule, wo er in nahezu allen Bereichen erfolgreich Unterricht gab und bei sämtlichen Veranstaltungen als Moderator durchs Programm führte. So gehören neben dem klassischen Gesellschaftstanz (Standard und Lateinamerikanische Tänze) auch Salsa, Disco Fox, Tango Argentino im Paartanz zu seinem Repertoire. Denn Niermann begann seine Karriere als Turniertänzer im Mekka des Tanzsports – in London. Dort absolvierte er ebenfalls eine klassische Tanzausbildung (Ballett und Jazz), nahm an Welt- und Europameisterschaften im Schautanz teil und diplomierte schließlich ebenfalls als Schauspieler.

In Bad Essen startet Guido Niermann am 6. September von 19.30 bis 20.30 Uhr mit Salsa für Paare. Ab 20.30 bis 21.30 Uhr schließt sich Tango Argentino für Paare an. Dieses Angebot findet seine Fortsetzung am 13., 20. und 27. September jeweils zur selben Zeit.

Nach den Herbstferien bietet der Tanzlehrer jeden Mittwoch ab 23. Oktober bis zum 18. Dezember von 15.15 bis 16 Uhr „Zumba für Kids“ von sieben bis zwölf Jahren, ab 16 bis 16.45 Uhr „Musical Dance“ ab 13 Jahre sowie ab 16.45 bis 17.30 Uhr „Zumba Gold“ an. „Zumba ist ein lateinamerikanisch inspiriertes Tanz- und Fitnessprogramm. Es besteht aus vielen lateinamerikanischen Rhythmen und ist ein kardiovaskuläres Training intermittierend. Deshalb ist es wahnsinnig effektiv, weil man immer verschiedene Intensitäten hat. Denn manche Songs sind schneller, manche langsamer; es macht sehr viel Spaß und man hat keine Pausen dazwischen“, erläutert Guido Niermann.

Anmeldungen

Anmeldungen für alle Angebote sind ab sofort im Fitness+Sport bei Studioleiterin Irmgard Wilmering unter Telefon 05472 8169240 möglich. „Wir gehen von einer großen Resonanz aus und möchten im neuen Jahr mit neuen Kursen starten. Für den Einstieg bieten wir dieses ganz neue Angebot an“, so Irmgard Wilmering.