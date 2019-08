Bad Essen-Wimmer. Eine besondere Leidenschaft hegt ein junges Paar aus Wimmer: Sarah Gertich und Maximilian Heinrich lieben Katzen. Und so sind die Katzengeschwister Mia und Pia umsorgter Mittelpunkt im Leben der beiden Tierfreunde.

Der spektakuläre gefleckte Gepard, die schnellste Großkatze der Welt, ziert als großformatiges Gemälde die Wand, um die Beine streifen seine kleineren Verwandten, zwei niedliche Hauskätzchen – keine Frage: Bei Sarah Gertich und Maximilian Heinrich aus Wimmer dreht sich alles um Katzen. Das junge Paar hat die graugestromte Pia und ihre Schwester, die schwarze Mia, von einem Bauernhof aus dem Osnabrücker Land Sie wurden gegen eine "Schutzgebühr" von fünf Euro vom damaligen Besitzer über Ebay- Kleinanzeigen angeboten.

"Es war vor drei Jahren und ich befand mich in einer schulischen Ausbildung. Maximilian arbeitete tagsüber und ich fühlte mich ziemlich alleine und einsam, wenn ich von der Schule in die Wohnung kam. Da kam Maxi auf die Idee, mit einer Katze könnte ich das Alleinsein wohl besser verkraften. So machten wir uns im Internet auf die Suche und entdeckten das kleine Bild mit Mia und Pia. Maximilian und sein Freund Olli machten sich auf zu dem Bauernhof und nahmen die beiden Kätzchen spontan mit. Es war auch wohl ein wenig Mitleid. Als Mia und Pia, die damals ungefähr acht Wochen alt waren, hier ankamen, traute ich meinen Augen nicht. Beide Kätzchen waren krank, machten einen verwahrlosten Eindruck, hatten eitrige Augen, Katzenschnupfen, Flöhe und Haarlinge," berichtet die überaus tierliebe Katzenmutti Sarah.

Sofort für das Paar zum Tierarzt, wo die Kätzchen medizinisch versorgt wurden. Eine lange währende Behandlung und Pflege schloss sich an, aber heute fühlen sich die pechschwarze Mia und die graugestromte Pia offensichtlich pudelwohl. Mia sitzt am liebsten in einem Katzenkorb und beobachtet in aller Ruhe die Geschehnisse von ganz oben, Pia hingegen ist sportlich und draufgängerischer und klettert auch mal auf das Dach.

Neuzugang Lina

Sarah und Maximilian sind große Katzenliebhaber. Sie hegen, pflegen und umsorgen die wolligen Vierbeiner äußerst fürsorglich. Zum Katzenhaushalt gehört auch noch die ganz kleine zehnwöchige Lina, die erst kürzlich, ebenfalls schwerkrank, als Findelkind in die Familie aufgenommen wurde. Und dort haben sie und ihre Artgenossen ein herrliches Katzenleben inklusive eigenem Zimmer zum Herumtollen. Und auch Sarah un Maximilian können sich ein Leben ohne Katzen nicht mehr vorstellen.