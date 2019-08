Der Vorstand des Vereins vor dem alten Bahnhof in Wehrendorf. Foto: Naturschutz- und Verschönerungsverein

Wehrendorf. Der Naturschutz-und Verschönerungsverein Wehrendorf (NVV) wurde im April 1969 gegründet und dieses Jubiläum möchte der Verein am Sonntag, 1. September, ab 11 Uhr am Bahnhof in Wehrendorf feiern.