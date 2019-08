Bad Essen. Wenn das Thermometer die 30-Grad-Marke übersteigt, hat das natürlich Auswirkungen auf den Historischen Markt – etwas weniger Besucher am ansonsten immer stark gefüllten Sonntag, etwas weniger historische Kostüme bzw. schneller abgelegte Oberteile beispielsweise waren zwei Folgen, die der sehr heiße letzte Markttag mit sich brachte.

Dennoch zieht Marktmeister Robert Wellmann im Gespräch mit unserer Redaktion ein positives Fazit des am Sonntag zu Ende gegangenen 45. Historischen Markts. Bad Essens Edelstück an Veranstaltungen habe sich wieder sehen lassen können, wobei es Wellmann wichtig ist zu betonen, dass der Ort selbst an dem Markt nichts verdient, sondern im Gegenteil die Finanzierung sicherstellen muss. Man leiste sich den Markt, weil er perfekt zu Bad Essen passe. Und das laut Wellmann optimale Wunschwetter dafür gibt es im August eher selten: „22 Grad und bedeckt, das wäre perfekt“, sagt der Marktmeister. Jeder Wärmegrad mehr lässt macht sich in (weniger) Besucherzahlen bemerkbar.



Die erstmals eingesetzte historische Dampfwalze war auch für Robert Wellmann der Höhepunkt dieser Auflage. So ein Gerät über den Kirchplatz stampfen zu sehen, das hat ihn und viele Gäste beeindruckt.

"Ostern, Weihnachten, Markttage"

Apropos Gäste: An Ostern, Weihnachten und zum Historischen Markt kommen die ehemaligen Bad Essener zurück in ihre Heimat, wie Wellmann sagt. Das sei auch diesmal wieder so gewesen, wobei der Freitagabend meist dem Wiedersehen gewidmet ist. Wieviele Gäste insgesamt gekommen sind, wird nicht offiziell erfasst und es lässt sich auch nur schwer einschätzen, wie Robert Wellmann sagt.

Rund 25 000 könnten es aber gewesen sein – wobei viele Gäste eben Wiederholungstäter sind und nicht nur einen Tag die Veranstaltung besuchen.

Tanztee unglücklich terminiert?

Auch der am Samstagmittag erstmals angebotene Tanztee war offenbar durchaus angenommen. Einige verkleidete Paare hätten auf der Tanzfläche ihre Runde gedreht, sagt Robert Wellmann. Allerdings habe der Zeitpunkt des Tanztees für Nachfragen gesorgt: Am Samstagmittag habe die Tanzfläche erstens in der prallen Sonne gelegen und zweitens hätten manche zu diesem Zeitpunkt doch noch andere Verpflichtungen oder Pläne – so jedenfalls ist es den Organisatoren gespiegelt worden.

Zu denen gehört übrigens neben Wellmann vor allem die Ordnungsamts-Mitarbeiterin Anja Lange, die sich vorrangig um die Aufteilung der Stände kümmert – und die die Stresspegel ihres Chefs immer hautnah miterleben kann. „Da muss ich mich manches Mal bei ihr entschuldigen“, sagt Wellmann – der das eingespielte Marktteam als Bereicherung empfindet, wie er sagt. Aus den Kreisen der rund 140 Aussteller habe es positive Rückmeldungen gegeben, alle seien insgesamt ganz zufrieden gewesen.

Erste Verträge sind unterschrieben

Im kommenden Jahr findet der Historische Markt von Freitag, 21. 8. bis Sonntag, 23. 8. statt – wie immer rund um den vierten Sonntag des Augusts. Und während gestern auf dem Kirchplatz und auf den Straßen der Abbau gut vorangeschritten ist – bis zum Mittag war schon mehr als die Hälfte des Marktes abgebaut -, ist Wellmann längst mit den Planungen für 2020 beschäftigt. Die ersten Verträge sind bereits unterzeichnet, weitere Interessensbekundungen habe es gegeben. Klare Sache: Nach dem Historischen Markt ist vor dem Historischen Markt.