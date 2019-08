Wittlage. Das DRK-Sozialzentrum wird aufgrund der Kooperationsvereinbarung mit der Gemeinde Bad Essen auch für vielfältige kommunale und gesellschaftliche Veranstaltungen genutzt. DRK-Ortsvereinsvorsitzender Dr. Josef Hoffschröer war es deshalb ein besonderes Anliegen, dass im DRK-Sozialzentrum ein jederzeit funktionsfähiger Defibrilator verfügbar ist, der bei Herzstillstand zur Lebensrettung wirkungsvoll eingesetzt werden kann

DRK-Kreisausbildungsleiter und Verantwortlicher für die Breitenausbildung, Jürgen Kluge, überbrachte dem Ortsverein Bad Essen jetzt einen Defibrilator, in der Fachsprache als AED bezeichnet (automatischer externer Defibrilator), und nahm die Einweisung in die Handhabung des Gerätes vor. Die Bedienung ist recht simpel. Bei einem besinnungslosen Opfer werden Flachelektroden im Brustbereich auf die nackte Haut festgesetzt und das Gerät gibt dann mit einer computergesteuerten Stimme sämtlich auszuführende Handlungsschritte vor.

Beatmungsmanschette

So beginnt die Rettungsmaßnahme meist mit einer Herzdruckmassage mit 30 Anschlägen, anschließend zwei Mal Beatmung des Verletzten, möglichst mit einer Beatmungsmanschette, die verhindert, dass der Retter direkt in den Mund des Opfers atmen muss. Als nächster Schritt würde dann ein Stromstoß für die Belebung des Herz-Rhythmus ausgelöst. DRK-Kreisausbildungsleiter Kluge hat alle Defibrilatoren im Altkreis Wittlage, die sich im Verantwortungsbereich DRK befinden, in einer Wartungsliste. Ein solches Gerät kostet rund 2000 Euro mit Zubehör. Doch wenn durch den Einsatz eines Defis, so die Kurzbezeichnung im Volksmund, auch nur ein einziges Leben gerettet werden kann, so ist der finanzielle Aufwand allemal gerechtfertigt.

Wichtiges Anliegen

Drei Geräte gibt es in der Ortschaft Bohmte, eines in Hunteburg, ein Defi in der Ortschaft Hördinghausen und nun im DRK-Sozialzentrum in Wittlage, gut sichtbar im Eingangsbereich für den Notfall platziert. Dem DRK ist es nun ein wichtiges Anliegen, dass die breite Öffentlichkeit weiß, wann und wie ein Defibrilator zur Lebensrettung eingesetzt werden kann.