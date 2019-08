Espelkamp. Janika Gauselmann ist zum 1. Juli 2019 in den Aufsichtsrat der Gauselmann AG berufen worden. Die familiengeführte Unternehmensgruppe beschäftigt aktuell 13 500 Mitarbeiter und erwirtschaftete nach eigenen Angaben 2018 einen addierten Umsatz von über 3,6 Milliarden Euro.

„Als Diplom Volkswirtin und durch ihre beruflichen Tätigkeiten, unter anderem als Finanz-Analystin, bringt Frau Gauselmann die besten Voraussetzungen für ihre Aufgabe in unserem Aufsichtsrat mit. Darüber hinaus hat sie als Mitglied der Gauselmann Familienstiftung bereits einen sehr guten Einblick in das Unternehmen“, erklärt Manfred Grünewald, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Gauselmann AG.







Es begann 1957

Erste Musik-Box in Linne

„Ich bin stolz, dass meine Enkeltochter Janika unseren Aufsichtsrat verstärkt. Nach meinen Söhnen Armin und Karsten repräsentiert sie die dritte Generation in unserem Familienunternehmen“, so Paul Gauselmann, Gründer und Vorstandssprecher der Gauselmann Gruppe. Janika Gauselmann folgt auf Max Walberer, der im Frühjahr 2019 verstorben ist und 28 Jahre im Aufsichtsrat tätig war. Neben Manfred Grünewald und Janika Gauselmann komplettiert Karsten Gauselmann den Aufsichtsrat. Armin Gauselmann ist stellvertretender Vorstandssprecher der familiengeführten Unternehmensgruppe.

Die Gauselmann Gruppe ist ein weltweit agierendes Familienunternehmen,dessen Geschichte mit einem quer geschriebenen Wechsel über 100 000 DM und 17 Musikboxen begann.In gut 50 Jahren schaffte es Paul Gauselmann vom nebenberuflichen Unternehmer, der 1957 die erste Musikbox in Bad Essen-Linne im „Jägerkrug“ aufstellte, zum Gründer und Besitzer eines der führenden Spiele- und Automatenkonzerne der Welt.

International agierend

Angefangen hat der berufliche Werdegang des 1934 geborenen Gauselmann mit einer Ausbildung zum Fernmelderevisor. Wenige Jahre später nahm er eine nebenberufliche Tätigkeit als Aufsteller von Musikautomaten auf, die 1964 in die vollständige Selbstständigkeit mündete. In den folgenden Jahren wuchs die Firma Gauselmann zu einem international agierenden Konzern. 1974 eröffnete der Unternehmer seine erste eigene Spielothek. Nur drei Jahre später brachte er mit dem „Merkur B“ ein selbst entwickeltes Geldspielgerät auf den Markt. So hat sich das Unternehmen vom Ein-Mann-Betrieb zu einem der bedeutendsten Automatenhersteller und Spielstättenbetreiber weltweit entwickelt und zum Marktführer der Automatenbranche in Deutschland.