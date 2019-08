Sie haben das Stück „Traumfetzen“ von Gertrud Rohloff-Hecker selbst inszeniert: Chiara Kruse (.v.l.), Viktoria Witkowski, Sarah Rosenthal und Rike Bühning. Foto: Christa Bechtel

Bad Essen. Am Dienstag, 27. August, 20 Uhr, heißt es im Gymnasium Bad Essen wieder: Vorhang auf für das GBE Theater an der Schulallee in Bad Essen! In diesem Jahr spielen die Schülerinnen und Schüler „Träume“ und „Traumfetzen“ von Gertrud Rohloff-Hecker