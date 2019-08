Kommen nach Bad Essen: die Musiker der Folkband "Laway". Foto: Laway

Bad Essen. Die Gruppe "Laway" wird 40 Jahre jung. 1979 von Gerd Brandt in Jever gegründet, wurden die Friesenfolker mehrfach bundesweit ausgezeichnet. Am Sonntag, 8. September, gibt die Gruppe ein Konzert in der St.-Nikolai-Kirche in Bad Essen. Beginn ist um 18 Uhr.