Bad Essen. Altes Handwerk, Besucher in Frack und Zylinder, Marktbeschicker in Holzpantinen und mit Omas Kopfputz – über dem Historischen Markt weht der gute Geist von anno dunnemals. Noch stilechter ist es, wenn auch die Anreise im historischen Gefährt erfolgt, etwa mit der Museumsbahn.

Wie auch in den vergangenen Jahren richtet die Museums-Eisenbahn Minden am Samstag, 24. August, und am Sonntag, 25. August, einen Sonderzugverkehr mit dem Triebwagen T3 aus dem Jahr 1935 zum historischen Markt nach Bad Essen ein. An den Bahnhöfen entlang der Strecke stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung, wodurch die leidige Parkplatzsuche am Veranstaltungsort selbst entfällt.

In Bad Essen halten die Züge an der Marina und am Bahnhof (Kunstschule). Der Fußweg zum Marktgelände dauert jeweils etwa fünf Minuten. Der erste Zug fährt am Samstag von Preußisch Oldendorf um 11.02 Uhr und von Bohmte um 12.10 Uhr ab. Anschließend verkehrt der Zug im Zweistundentakt. Die letzte Abfahrt nach Bad Essen erfolgt am Samstag um 19.02 Uhr in Preußisch Oldendorf und um 20.10 Uhr in Bohmte.

Pläne im Internet

Um einen Besuch des Gottesdienstes, der auf dem Marktgelände abgehalten wird, zu ermöglichen, fährt am Sonntag der erste Zug in Preußisch Oldendorf bereits um 10.02 Uhr und in Bohmte um 11.10 Uhr ab. Die weiteren Züge fahren um 13.02 Uhr, 15.02 Uhr und 17.02 Uhr in Preußisch Oldendorf und um 14.10 Uhr, 16.10 Uhr und 18.10 Uhr in Bohmte ab. Die Züge halten unterwegs an den Bahnhöfen Lintorf, Rabber, Wittlage und Wehrendorf. Die Fahrpläne stehen im Internet unter: www.kleinbahnmuseum und www.museumseisenbahn-minden.de zum Download zur Verfügung.

Da derzeit Bauarbeiten an der Bahnstrecke zwischen Bohmte und Preußisch Oldendorf durchgeführt werden, können sich die Fahrtzeiten geringfügig verschieben. Im Internet werden die Fahrpläne rechtzeitig aktualisiert. In Bohmte besteht Anschluss an die Regionalexpresszüge der Deutschen Bahn von und nach Bremen und Osnabrück. An den Bahnhöfen stehen kostenlose Parkplätze zur Verfügung. – Eine gute Idee: Park & Ride und gewissermaßen ein erweiterter ÖPNV zum Bad Essener Traditionsfest.