Wimmer. Es war im Juli, als Maximilian Heinrich aus Wimmer mit seiner Freundin Sarah in Richtung Levern fuhr. Kurz vor dem Ortseingang sahen die Beiden ein kleines schwarzes Knäuel mitten auf der Fahrbahn. So kamen sie zu Hauskatze.

Sie stoppen am Straßenrand und entdeckten ein hilfloses schwarzes Kätzchen. Sarah hob das kleine Wollknäuel auf vier Pfoten von der Straße und war erschrocken über den schlimmen Zustand. Die kleine Miezekatze war abgemagert und hatte total verklebte Äuglein.

Maximillian und Sarah fuhren sofort zu einem Tierarzt. Die kleine Katze nahm selbst noch keine Nahrung auf. Sie war total auf die Hilfe von tierlieben Menschen angewiesen. Ihr musste regelmäßig Katzenmilch mit einer kleinen Handspritze eingeflößt werden.

Tierheime angerufen

Auch wurden die kranken verklebten Äuglein medikamentös behandelt. "Wir haben in unserer Not Tierheime angerufen und baten um Unterstützung, aber wir wurden abgewiesen. Die Tierheime seien überfüllt mit Katzen", berichtet Katzenfreund Maximillian. Mehrere tierärztliche Behandlungen überwiegend wegen der verklebten Auges standen an. Für den jungen Azubi Maximillian und auch für Sarah war es eine finanzielle Herausforderung.

Inzwischen sind einige Wochen ins Land gegangen und Lina scheint dank der liebevollen Pflege eines überaus tierlieben jungen Paares über dem Berg zu sein. Sie spielt gerne mit den beiden großen Stubentigern Pia und Mia, die bereits im Haushalt in Wimmer der jungen Familie leben. Gerne kuschelt Lina, sitzt auf Maximilians Schultern und betrachtet das Geschehen aus gewisser Höhe. Geschlafen wird in einem superweichen Katzenkörbchen.

Vollkommen genesen

Maximilian und Sarah sind überglücklich, dass die kleine Lina fast vollkommen genesen ist. Sie ist der absolute Liebling und so weich und verspielt zum sofortigen Verlieben.

Diesen besonderen Juli-Tag, als Lina hilflos auf einer viel befahrenen Straße gefunden wurde, wird Maximillian wohl nicht vergessen, denn es war nämlich sein Geburtstag und Lina ein ganz besonderes Überraschungsgeschenk.