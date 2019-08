Nächste Naturführung am 25. August im Raum Markendorf CC-Editor öffnen

Aromatisch und lecker: Die Natur bietet dem Menschen abwechslungsreiche Nahrung. Foto: Berggeist007/PIXELIO

Markendorf. Die Natur bietet dem Menschen reichhaltige und gesunde Nahrung. In welcher Form sie genossen werden kann und welche Schätze sie in sich birgt, erfahren die Teilnehmer einer Exkursion, die am Sonntag, 25. August, im Rahmen der „Meller Naturführungen“ im Raum Markendorf stattfindet.