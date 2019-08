Geduldige Tiere: Beim Eselreiten konnten die Kinder ein, zwei Runden rund um das Gelände drehen. Foto: Helge Holz

Bad Essen. Zum elften Mal lud der Verin "Kinderwelten" zum längst traditionellen Sommerfest in den Familienpark. Darüber, dass fast alle der Mitstreiter von Anfang an bei der Stange geblieben sind, freute sich die erste Vorsitzende des Vereins, Marita Lorenz-Rietberger, kurz vor dem Beginn. Auch in diesem Jahr boten die Gastgeber wieder ein großes Programm für die Familien an, die trotz Regenwetters in den Familienpark kamen