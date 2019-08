Bad Essen. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Für den Historischen Markt werden Teile des Bad Essener Zentrum für den Autoverkehr gesperrt. Die Gemeinde Bad Essen informiert, wann und wie der Verkehr umgeleitet wird.

Von Freitag, 23. August, bis Sonntag, 25. August, lädt die Gemeinde Bad Essen zum nunmehr 45. Historischen Markt ein. In das Marktgeschehen werden wieder der Kirchplatz sowie die LIndenstraße und ein Teilstück der Platanenallee einbezogen. Hierzu sind Sperrzeiten und Sperrungen vorgesehen und wie in alten Zeiten wird das Zentrum der schönen Fachwerkgemeinde am Fuße des Wiehengebirges allein den Fußgängern vorbehalten sein – ganz dem historischen Kolorit entsprechend.

Um den Auf- und Abbau der zahlreichen Stände zu ermöglichen, beginnt die Sperrung bereits am Donnerstag, 22. August, um 13 Uhr, und endet am Montag, 26. August, um 8 Uhr. Gesperrt wird die Lindenstraße vom Kreisel am Rathaus bis zur Nikolaistraße, die Platanenallee von der Lindenstraße bis zur Straße "Am Freibad", der Charlottenburgweg von der Lindenstraße bis zur Straße "An der Riehe" sowie der gesamte Kirchplatz. Daher findet am Donnerstagnachmittag kein Wochenmarkt statt. (Weiterlesen: Erstmals Tanztee zum Mitmachen beim Historischen Markt dabei)

Zusätzlich gesperrt werden von Donnerstag, 22. August, 18 Uhr, bis Montag, 26. August, 6 Uhr, die Lindenstraße vom Kreisel am Rahaus bis zur Lerchenstraße sowie die Gartenstraße vom Kreisel am Rathaus bis zur Niedersachsenstraße.

Während der Sperrung sind die Grundstücke mit Fahrzeugen nicht erreichbar.

Marktmeister Robert Wellmann weist außerdem darauf hin, dass Fahrzeuge, die zu diesem Zeitpunkt in den abzusperrenden Bereich abgestellt sind, kostenpflichtig abgeschleppt werden. Für die Durchführung des Marktes sei es unumgänglich, dass die Gehwege und Parkflächen an der Lindenstraße mit in Anspruch genommen werden, und zwar für die einzelnen Marktbuden und -stände. "Die Stände können nicht auf der Fahrbahn aufgestellt werden, weil hier ein genügend breiter Streifen für die Martbesucher sowie für Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge frei bleiben muss", so Wellmann in einer Mitteilung. (Weiterlesen: Wie sich passende Kleidung für den Historischen Markt in Bad Essen finden lässt)