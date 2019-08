Lintorf. Den Erlös aus des diesjährigen Wandertages spendete der Verschönerungsverein Lintorf an den Förderkreis Kinderhaus Bad Öxen.

Der Wandertag in Lintorf ist seit 1975 fester Bestandteil des Jahresprogramms des Verschönerungsvereins und verzeichnet ständig steigende Besucherzahlen. Dank der vielen ehrenamtlichen Helfer konnten nicht nur die anfallenden Kosten gedeckt, sondern auch ein respektabler Überschuss erzielt werden. Das gleiche gilt für den Weihnachtsmarkt, an dem sich der Verein von Beginn an mit einem Stand beteiligt.er Vorstand hat beschlossen, einen Teil des Überschusses für einen guten Zweck zu spenden.

In diesem Jahr wurde der „Förderkreis Kinderhaus Bad Öxen“ für die Spende ausgewählt. Er wurde 1987 gegründet, mit dem Ziel, erkrankten Kindern und ihren Familien durch Angebote zu helfen, deren Verwirklichung im Rahmen der bestehenden Gesetze nicht Aufgabe der Kostenträger ist. Der Förderkreis finanziert sich ausschließlich aus Spenden. Einige seiner Projekte sind bereits abgeschlossen, andere befinden sich noch in der Warteschleife. Der Verschönerungsverein, vertreten durch Reinhard Elsner, Josef Stallmann und Horst Stockhaus machte sich am Mittwoch, 14. August,auf den Weg nach Bad Öxen, um den Betrag von 1.000.00 Euro zu überbringen.

Reittherapie

Dr. Konstantin A. Krauth, Arzt für Kinderhämatologie, Onkologie und Psychoonkologie, der auch Vorsitzender des Förderkreises ist, begrüßte die Delegation und informierte sie bei einem Rundgang über die Projekte des Förderkreises. Die beeindruckende aber auch berührende und nachdenklich machende Information machte deutlich, wie wichtig die Projekte sind. "Dr.Krauth engagiere sich in beachtenswerter Weise für die Arbeit des Förderkreises", befand die Delegation des Verschönerungsvereins. Nachdem der Kinderarzt vier Projekte zur Auswahl vorgestellt hatte, entschieden sich die Lintorfer, die Verwirklichung der Reittherapie zu unterstützen.

In Bad Öxen werden nicht nur krebskranke Kinder und Jugendliche, sondern auch herzkranke Kinder und Kinder nach Blutstammzellen und Organplantationen behandelt. Für die Kinder sorgen die Projekte im täglichen Klinikalltag für Abwechslung und beeinflussen den Krankheitsverlauf positiv.