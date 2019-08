Bad Essen. Wenn der Historische Markt vor der Tür steht – der wieder am kommenden Wochenende vom 23. bis 25. August stattfindet –, stellen sich vielen Besuchern oft die gleichen Fragen: Wie kann ich mich am besten dafür anziehen, woher kann ich ein Kostüm beziehen, was genau passt zum Historischen Markt und was nicht? Und vor allem: Wie finde ich ein Kostüm, ohne mich in allzu große Unkosten stürzen zu müssen?

Wer sich auf die Suche nach den passenden Antworten und nach guten Kompromissen macht, erfährt zum einen viel über die Geschichte und erlebt zum zweiten eine neue Freude an Mode – so jedenfalls ging es unserem Reporter Thomas Achenbach, als er sich marktgerecht einkleiden wollte. Wobei sich vor allem die Frage der Jacke als schwierig erwies. Hier ist das Protokoll seines Selbstversuchs....

Erste Frage: Woher?

Möglichkeit 1: Ausleihen. Wer sich kein eigenes Kostüm zulegen möchte, der hat im nicht unweit von Bad Essen gelegenen Bünde die Möglichkeit dazu. Das gilt übrigens nach wie vor. Zwar hat es längere Zeit Unklarheiten darüber gegeben, ob der im Ortsteil Muckum befindliche Kostümverleih Ostermöller nach dem Tod der Inhaberin weitermachen kann – und auf der Internetseite des Verleihers gibt es dazu unklare Angaben –, aber wie Tochter Angelika Tilch im Gespräch mit unserer Zeitung versichert, werde sie die Geschäfte weiterführen, solange es ginge. Und das könnten noch zehn Jahre sein. Jeweils dienstags bis freitags ab 15 Uhr und samstags ab 12 Uhr (jeweils bis 18.30 Uhr) hat der Laden geöffnet, das Ausleihen kostet etwa 25 Euro plus eine Kaution von 30 Euro, die bei ordnungsgemäßer Rückgabe zurückerstattet wird. Andere Kostümverleiher gibt es noch in Münster (Kostümverleih Münsterland oder Karnevalswierts Münster) und in Bielefeld (Zum Anlass), aber in näherer Umgebung wie beispielsweise in Osnabrück lassen sich derzeit keine Anbieter finden.

Möglichkeit 2: Auf dem Historischen Markt kaufen. Dort gibt es beispielsweise Holzschuhe, Leinenhemden und anderes an altertümlich anmutenden Kleidungsstücken im Angebot. Wobei der Gast natürlich zunächst unverkleidet diesen Einkauf starten muss.

Möglichkeit 3: Die heimische Verfügbarkeit abprüfen und, wenn nötig, ergänzen. Vielleicht lässt sich ja mit dem, was bereits im Kleiderschrank hängt, ein Outfit zusammenstellen? So günstig wie möglich? Das genau ist es, was wir für diesen Selbstversuch getan haben: Möglichst wenig Neues dazuzukaufen.

Zweite Frage: Wie genau?

Wie der Marktmeister Robert Wellmann im Gespräch mit unserer Zeitung sagt, ist der Historische Markt optisch und inhaltlich angelehnt an die Jahre 1850 bis 1900. In dieser Epoche ist Deutschland nach dem Ende der Biedemeier-Zeit geprägt von Aufschwung und Industrialisierung, aber auch von Militarismus. Immer mehr normale Bürger können sich immer schicker kleiden.

Vor allem die Herrenmode zeigt da mehr Konstanten als die der Damen, denn bei der Herrenmode schwingt das Pendel zunehmend in Richtung Funktionalität und Schlichtheit, während die Damenmode in den 50 Jahren verschiedenste Wandlungen durchläuft – was es für Frauen heutzutage wiederum etwas leichter macht, ein passendes Outfit für den Historischen Markt zu finden, weil sich die historische Genauigkeit weniger messen lässt als bei den Männern.

Anzeige Anzeige

Wo wollen wir anfangen? Am besten doch oben, oder? Beginnen wir unsere Reise also mit einem gar nicht so leichten Thema:

Der Hut

Das sagen die Geschichtsbücher: Was heute kaum noch vorstellbar ist: Der Zylinder war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts der Männerhut schlechthin. Längst im Bürgertum angekommen, gab es eine festlichere schwarze Variation für den Abend und einen eher grau gehaltenen Alltagszylinder für den Tagesgebrauch.

Kaufen oder leihen? Echte Zylinder beginnen im Hut-Fachhandel bei Preisen von rund 60/70 Euro. Allerdings gibt es außerhalb des Historischen Markts kaum noch Anlässe, wo sich ein solcher Hut tragen lässt. Im Alltag einen Zylinder zu tragen, das hat schnell etwas von Zirkusdirektor oder Kutscher – und bei Hochzeiten sollte der Bräutigam kleidungstechnisch im Vordergrund stehen. Wenn dort einer Zylinder trägt, dann besser er.

Die günstigste Lösung: Für rund fünf Euro gibt es überall dort ganz einfache Zylinder, wo es Karnevalskostüme gibt. Die sind jedoch nur in Einheitsgrößen erhältlich – für meinen schmalen Kopf zu groß. Weil ein Hut niemals über die Ohren gehen sollte, sieht das rasch albern aus. Denn das ist das Wichtigste beim Tragen eines Hutes: Dass die Ohren frei bleiben können.

Meine Lösung: Zugegeben, für Hüte habe ich eine Schwäche, vor allem in Kombination mit Alltagskleidung und lässigen Schuhen - und seit ich an Regentagen Hüte trage, lasse ich auch nicht ständig einen Schirm irgendwo stehen. Auch wenn ich wegen meines besagten schmalen Kopfes eigentlich nur eine Sorte tragen kann: den Trilby. Den hat es im 19 Jahrhundert noch nicht gegeben, aber seinen Vorgänger, den etwas üppigeren Fedora. Müsste also gehen.

Das Hemd

Das sagen die Geschichtsbücher: Was heute als sichtbarer Bestandteil einer Ausstattung getragen wird, galt im 19. Jahrhundert eher als Unterwäsche, weil die Herren ohnehin immer Weste und Gehrock darüber trugen. Deswegen war das Hemd ein ganz schlicht gehaltenes Kleidungsteil, meistens aus Leinen oder aus Hanf gefertigt und übrigens noch nicht mit einem festen Kragen wie heute, sondern mit einem abnehmbaren Stehkragen versehen, damit sich dieser – quasi als einzig modisches Teil des Ganzen – rascher reinigen ließ. Auch die Knöpfe an den Hemden gab es damals noch nicht, sie kamen erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts hinzu.

Kaufen oder leihen? Echte Leinenhemden nach historischem Vorbild haben den Nachteil, dass sie erstens sehr pflegeintensiv sind und zweitens schneller eingehen können. Außerdem verknittert Leinen zuweilen schneller als Baumwolle – das alles gilt es zu berücksichtigen.

Die günstigste Lösung: Als Bestandteil eines Mittelalterkostüms gibt es überall dort, wo es Karnevalskosüme gibt, annehmbar ähnlich aussehende Hemden.

Meine Lösung: Ein klassisches weißes Hemd hat ja irgendwie jeder im Schrank. Meins hat zwar Knöpfe und Kragen und ist damit nur annähernd kompromissfähig.

Der Gehrock



Das sagen die Geschichtsbücher: Ohne Gehrock ging es nicht, jedenfalls in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Das Kleidugsstück, das eine Mischung aus Mantel und Sakko darstellt und das im Biedermeier noch bunt und verziert sein musste, war später eher schlicht gehalten und wurde meistens offen getragen mit einer Weste darunter. Bizarrerweise hat der Gehrock rund um das Jahr 2000 eine Renaissance erfahren, weil Keanu Reeves im Sci-Fi-Kracher „Matrix“ eine moderne Variation davon trägt. Um den Gehrock herum wurden gelegentlich schmale Gürtel getragen, um die Taillen zu betonen.

Kaufen oder leihen? Dank der Steampunk-Welle haben Gehrock-Varianten derzeit wieder Hochkonjunktur. Allerdings gibt es sie in den wildesten Verzierungen und mit Blumen- oder anderen Mustern, was eher eine moderne Neudeutung dieses Themas darstellt. Schick sieht das aus, keine Frage, zumal nicht ganz so formell wie ein Frack. Aber für einen echten Gehrock aus gutem Material sind locker 140 Euro einzuplanen.

Die günstigste Lösung: Besser leihen. Oder im Internet als Steampunk-Kostüm kaufen. Auf der Suche nach Gehröcken stößt man auf zahlreiche Onlineshops, die vor allem via E-Bay ihre Kleidung anpreisen, beginnend bei Preisen ab etwa 22 Euro. Klickt man sich zum ursprünglichen Händler durch, wird einem übrigens fast immer dieselbe Firma aus China angezeigt.

Meine Lösung: Nach rund eineinhalb Wochen Lieferzeit halte ich ein online bestelltes und sich extrem synthetisch anfühlendes Kostümteil in den Händen, das mehr nach Fantasieuniform aussieht als gedacht. Also auch nur eine Annäherung. Achtung: Die Gehröcke fallen offenbar sehr knapp aus, eine Nummer größer zu kaufen scheint empfehlenswert.

Die Hosenträger

Das sagen die Geschichtsbücher: Die heutigen Y-förmigen Hosenträger waren in der Mitte des 19. Jahrhunderts noch nicht gebräuchlich, stattdessen gab es X-förmige mit vier Anfassern. Der Metallclip, wie er heute oft zu finden ist, setzte sich erst im beginnenden 20. Jahrhundert durch. Stattdessen hielten lederne Schlaufen die Träger an den Hosen fest, an die wiederum dafür vorgesehene Schlaufen zum Festbinden befestigt waren. Gürtel übrigens wurden im 19. Jahrhundert nicht etwa getragen, um die Hosen zu stabilisieren, sondern um Waffen daran zu befestigen.

Kaufen oder leihen? Wer es richtig schick haben will, kann sich auch heute wieder die Schlaufenhosen und die dazu passenden Schlaufenträger anschaffen. Das macht modisch durchaus etwas her, hat aber seinen Preis. Aber auch die günstige Clip-Lösung sieht pfiffig aus. Und weil Hosenträger wieder zunehmend in Mode kommen, vor allem zum Anzug bei festlichen Anlässen, lohnt sich die Investition.

Die günstigste Lösung und meine Lösung: Hosenträger mit Clips gibt es hier und dort bereits ab 10 Euro. Passt. Sieht man eh nicht wirklich unterm Gehrock.

Die Hose

Das sagen die Geschichtsbücher: Wenig. Interessanterweise lassen sich kaum Details über die Alltagshosen der Männer finden. Klar dürfte sein, dass es keine Jeans gewesen sind. Laut Marktmeister Robert Wellmann ist für den Herren eine Cordhose eine gute Wahl für den Historischen Markt, weil sich Cord als wenig anfälliger Stoff für Arbeiter auch im Zeitalter der Industrialisierung immer mehr durchsetzte.

Kaufen oder leihen? Cordhosen sind immer wieder modisch angesagt und immer wieder auch mal nicht, manchmal wechselt das sogar von Saison zu Saison, so dass man die jeweiligen Trends getrost ignorieren kann. Vor allem ist Cord aber: irre bequem. Sich welche fürs eigene Tragen zuzulegen, ist selten eine schlechte Idee.

Die günstigste Lösung und meine Lösung: Cordhosen lassen sich aktuell ab ca. 35 Euro im Fachhandel finden. In der aktuellen Mode sind vor allem Modelle angesagt, die knapp über dem Fußknöchel aufhören, also das haben, was man als „Hochwasser“ bezeichnet. Meine habe ich seit einigen Jahren im Schrank, die hat das also noch nicht. Glück gehabt, passt so besser.

Die Strümpfe

Das sagen die Geschichtsbücher: Fast nichts. Bis zur Französischen Revolution lässt sich die Geschichte der männlichen Beinbekleidung gut verfolgen, aber dann bricht der Informationsfluss ab. Vor allem scheint das Thema der Strümpfe, zudem der sichtbar getragenen, gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein weibliches Thema zu sein. Später wird der Strumpf mit aufkommender Industrialisierung zunehmend zum Massenartikel.



Kaufen oder leihen? Strümpfe? Leihen? Ach bitte, nein. Besser kaufen. Und gelegentlich mal waschen. Kann nicht schaden.

Die günstigste Lösung: Klassisch schwarze Socken im Mehrfachpack gibt es bei den meisten Bekleidungshändlern ab etwa neun Euro.

Meine Lösung: Zugegeben, was Strümpfe angeht, habe ich es gern ein bisschen farbiger (am liebsten knallgrün). Dürften eh kaum zu sehen sein und wenn, dann höchstens im Sitzen. Ein Paar mit auffälligem Schottenmuster ist meine Wahl, zumal eine dezente rote Spur in diesem Muster die Farbe der Hosenträger aufgreift.

Die Schuhe

Das sagen die Geschichtsbücher: Waren in der Biedermeier-Epoche noch mit Schleifen zuzuschnürende Halbstiefel oder lederne Schühchen mit Schnallen angesagt, ging auch die Schuhmode in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts immer mehr in Richtung Funktionalität. Der rahmengenähte Halbschuh setzte sich ldurch, so, wie er heute noch getragen wird.

Kaufen oder leihen? Ohne vernünftige Halbschuhe geht es gar nicht, sei es im Beruf oder bei feierlichen Anlässen. Wobei heutzutage noch die Regel gilt, dass der Gürtel immer in der Farbe zu wählen ist, die die Schuhe haben.

Die günstigste Lösung: Bei rahmengenähten Halbschuhen lohnt sich tatsächlich die Investition in Qualität. In der Regel ist eine recht ordentliche Qualität ab etwa 100 Euro pro Paar zu haben.

Meine Lösung: Vermutlich wären schlichte schwarze Halbschuhe am passendsten, aber irgendwie hatten mich die länger nicht mehr getragenen hellbraunen mit ihren leichten Verzierungen so angelacht. Farblich passt das gut zu den Hosenträgern, auch wenn man die unter dem Gehrock kaum sehen wird.

Die Alternative: Zünftig!

Wie der Marktmeister Robert Wellmann im Gespräch mit unserer Zeitung betont, gibt es noch eine ganz andere Möglichkeit, sich als Mann passend für den Historischen Markt zu kleiden: Nämlich in einem Zunft-Outfit. Weil sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Handwerker wie Steinmetze, Schornsteinfeger oder Dachdecker und viele andere immer mehr in eine eigene zu ihrer Zunft passende Kleidung hüllten, sind auch dies gut geeignete Ausstattungen für den Markt. Wie das aussehen kann, zeigen uns auch heute noch die sich regelmäßig auf der Walz befindlichen Gesellen – denn die tragen die klassische Kluft.

Und die Damen?



Marktmeister Robert Wellmann empfiehlt als Grundausstattung für die Dame eine weiße Bluse und ein Häubchen auf dem Kopf. Doch gibt es zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten – wie die Bilder von vorangehenden Historischen Märkten zeigen, lässt sich hier in Sachen Hutmoden und Kleidern mit vielen Gestaltungsvariationen spielen. Und das kann sich sehen lassen.

Mehr zum Thema: Erstmals Tanztee beim Historischen Markt im Angebot